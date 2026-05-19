Sénégal: Arrondissement de Ndame - Abdoulaye Kharma passe le témoin à Djidiack Kital

L'arrondissement de Ndame a un nouveau sous-préfet depuis le 8 mai 2026. Abdoulaye Kharma a officiellement passé le témoin à Djidiack Kital ce lundi 18 mai, lors d'une cérémonie d'installation présidée par le préfet de Mbacké, Khadim Hann.

Après deux ans et sept mois passés à l'arrondissement de Ndame, Abdoulaye Kharma quitte ses fonctions pour prendre celles de sous-préfet de Sangalkam, dans le département de Rufisque. Le préfet Khadim Hann a salué un administrateur qui sait « servir l'État et les populations et non se servir lui-même ».

Il a particulièrement souligné son engagement pendant les inondations : « Il n'a jamais rechigné à braver le chaud soleil, parcourir les coins et recoins des quartiers de Ndamatou, Keur Niang, Guédé, Nguiranène, Nguélémou, entre autres, au moment où il pleuvait des cordes pour apporter le soutien matériel et moral de l'État », a témoigné le préfet, précisant que ces actions couvraient toute la circonscription, au-delà de la commune de Touba Mosquée.

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Pour Abdoulaye Kharma, diriger l'arrondissement qui abrite la ville sainte de Touba, « terre bénie de Khadim Rassoul, ardent foyer religieux », n'était « pas difficile mais demeurait une mission complexe ». Il quitte ses fonctions « avec beaucoup d'émotion et la conviction que les fonctions passent, mais les valeurs demeurent ». Il a remercié le préfet et les chefs de service pour leur collaboration.

Installé dans ses nouvelles fonctions, Djidiack Kital s'est engagé à « mériter la confiance placée en lui à travers un travail rigoureux, loyal et dévoué ». Il promet d'entretenir avec les autorités religieuses « des relations fondées sur le respect mutuel, le dialogue et une collaboration fructueuse ». Il a aussi sollicité l'accompagnement des exécutifs territoriaux pour préparer la réforme sur l'érection des pôles territoires, tout en rendant hommage à son prédécesseur.