Cote d'Ivoire: Emploi, entrepreneuriat, stage - 86 178 opportunités s'offrent aux jeunes ivoiriens

Après les succès des deux premières éditions, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique (Mpjipsc) remet le couvert. Le top départ de l'acte 3 de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement (Fner) a été donné, le 18 mai, au Palais de la culture Bernard B. Dadié de Treichville, par le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de milliers de jeunes ivoiriens en quête d'insertion et d'autonomisation.

Pour cette édition 2026 de la Fner, pilotée par l'Agence emploi jeunes (Aej), ce sont 86 178 opportunités d'emplois, de stages et de financements de projets entrepreneuriaux qui s'offrent aux demandeurs. Il s'agit notamment de 6767 offres d'emplois directs, 2 661 stages pré-emplois, 11 800 formations à visée d'insertion, 8 200 opportunités de Travaux à haute intensité de main-d'oeuvre (Thimo), 6 750 financements de projets et 50 000 stages d'immersion ou jobs de vacances en entreprise.

Au dire du chef du gouvernement, ce genre d'initiative gouvernementale dédiée à la jeunesse découle de la ferme volonté du Président Ouattara de faire de cette frange de la population le moteur de la transformation durable de la Côte d'Ivoire. C'est dans cette optique que le programme présidentiel insiste d'ailleurs sur l'adéquation entre le système éducatif, la formation technique et les besoins réels de l'économie.

« C'est un enjeu décisif pour nous. Nous devons réduire les décalages entre les diplômes et les compétences attendues. Nous devons renforcer les passerelles entre l'école, la formation professionnelle, l'entreprise et l'entrepreneuriat. Nous devons mieux préparer nos jeunes aux métiers d'aujourd'hui, mais aussi et surtout aux métiers de demain. Notamment le numérique et les technologies, l'agro-industrie, l'économie verte, les services, l'industrie, la logistique, le tourisme, l'artisanat moderne, les énergies renouvelables », a indiqué Beugré Mambé.

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Soulignant que le fondement profond de l'action étatique est de donner aux jeunes les arguments qui leur permettent de passer de la formation à l'action, de l'idée d'entrepreneuriat à l'entreprise, de l'incertitude à la confiance, afin d'en faire des forces concrètes de proposition.

Pour le Premier ministre, chaque jeune formé, chaque emploi créé, chaque projet financé est une victoire pour la paix et pour la croissance économique. « Notre ambition est très claire : former mieux, orienter mieux, insérer plus vite, accompagner plus durablement, pour disposer d'une jeunesse active et contributive à la hauteur de son potentiel immense », a-t-il lancé.

Les primes de stage bonifiées de 45 000 à 75 000 Fcfa

Appelant, dans la foulée, les jeunes à faire de la confiance en soi une exigence. « Ne vous sous-estimez pas. Votre potentiel est très élevé. Cette foire est la vôtre. Préparez-vous, présentez-vous et démarquez-vous. Faites un investissement en vous-mêmes, par vous-mêmes, avec détermination et assurance. Car le marché de l'emploi est compétitif et cherche les élites par moments. La compétence, la discipline et l'audace font la différence », a conclu Robert Beugré Mambé.

Cheville ouvrière de la Fner, le ministre Mamadou Touré a dit sa gratitude au gouvernement et aux bailleurs, particulièrement la Banque mondiale (Bm) pour son appui constant aux politiques d'autonomisation et d'insertion des jeunes ivoiriens. Il a rappelé que l'édition 2025 de la Fner a permis de recruter 3 426 jeunes en emplois salariés. 13 837 jeunes ont été mis en stage.

20 040 jeunes ont bénéficié des formations à visée d'insertion et 14 675 de Thimo. 6 074 projets ont été financés au profit de 7 304 jeunes.

Mamadou Touré a, par ailleurs, annoncé une revalorisation les primes de stage des jeunes. Depuis le 1er janvier, les primes de stage pré-emploi sont passées de 45 000 à 75 000 Fcfa dans les structures publiques et de 55 000 à 75 000 Fcfa dans les entreprises privées.

Pour les stages de validation des diplômes, stages-écoles, les primes de stage sont passées de 15 000 à 25 000 Fcfa. Quant aux Thimo, les ressources payées aux jeunes ont été revues à la hausse de 45 000 à 75 000 Fcfa.

Cette 3e édition de la Foire nationale de l'emploi et du recrutement se tient du 18 au 21 mai, à Abidjan, et du 1er au 3 juin, dans les antennes de l'Agence emploi jeunes (Aej) de 24 chefs-lieux de régions.