Cote d'Ivoire: Insertion professionnelle - L'Université de Bondoukou met en place le Pôle de l'étudiant entrepreneur

L'Université de Bondoukou, en partenariat avec l'Observatoire de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur (Oipdes), a procédé au lancement du Pôle de l'étudiant entrepreneur (Pee) ainsi qu'à l'ouverture de son incubateur le vendredi 08 mai 2026 dans la salle de conférence de 600 places de l'établissement.

Le Pôle de l'étudiant entrepreneur a pour objectif de développer les compétences des diplômés et de multiplier leurs chances d'accès au marché du travail. Représentant le préfet de la région du Gontougo, André Kouadio, le sous-préfet Laurent Sonh s'est réjoui de la mise en place de ce dispositif d'insertion.

Il a souligné que le Pee constitue « une démarche orientée vers une croissance inclusive créatrice d'emplois », visant avant tout à doter les étudiants des outils et compétences nécessaires pour réussir professionnellement. Tout en félicitant l'Université de Bondoukou pour cette initiative, il a exprimé son soutien personnel au projet et encouragé les étudiants à s'approprier le centre d'incubation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, ce dispositif participe activement à la lutte contre le chômage et la pauvreté, s'inscrivant dans la politique du gouvernement ivoirien qui fait de l'emploi des jeunes une priorité nationale. Il a par ailleurs invité les étudiants à faire preuve de discipline, d'audace et d'esprit d'initiative afin de tirer pleinement parti des opportunités offertes.

S'exprimant au nom du président de l'université, le vice-président chargé de la Pédagogie et de la Vie universitaire, le professeur Sib Sié Justin, a réaffirmé l'engagement de la gouvernance universitaire à mieux adapter les formations aux exigences du marché de l'emploi. Évoquant le thème du panel intitulé « Outils, services et opportunités du Pôle de l'étudiant entrepreneur », il a précisé qu'il met en avant « une réflexion stratégique sur la question essentielle de l'insertion professionnelle ».

Pour sa part, le directeur de l'Oipdes, le professeur Djakalidja Coulibaly, représentant le ministre Adama Diawara, a salué une initiative qui illustre « la volonté de la gouvernance universitaire de promouvoir l'insertion professionnelle ». Il a également indiqué que le Pee devra répondre à des objectifs en matière d'organisation, de coaching, de suivi et de mobilisation de ressources humaines et financières, afin de favoriser l'émergence de futurs champions nationaux de l'entrepreneuriat.