Cote d'Ivoire: Finale de Coupe nationale du pays - Kings et Gladiators règnent au Palais des sports

Le basket-ball était en fête le jeudi 14 mai 2026, au Palais des sports de Treichville. C'était à l'occasion des finales de la Coupe nationale. Au terme des différentes oppositions, les garçons de la Jeunesse club d'Abidjan (Jca Kings) et les Dames de Friends basket-ball association (Fba) sont restés au sommet.

Déjà détentrices des trophées hommes et Dames, ces deux équipes ont conservé leur trophée. Le tout dans une folle ambiance dont seule la fédération ivoirienne de basket-ball a le secret.

Le président Moussa Diarra qui a poursuivi sur la belle lancée de son prédécesseur a mis tous les ingrédients pour garantir un spectacle de qualité. Et le public friand de bonnes choses n'a pas boudé son plaisir. Dans une rencontre serrée face à un adversaire coriace, les Kings ont fini par renverser l'Association sportive d'Adjamé (Asa) sur le score de 66-59.

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Suffisant pour garder le trophée. « Je pense que c'est l'expérience qui la différence. Nous revenons d'une expédition de la BAL avec beaucoup d'expérience acquise. On a été derniers, mais on n'a pas échoué. C'est l'expérience que nous avons eue qui nous permet de gagner ce match. Le plus important, c'était de rester concentré », a reconnu Stéphane Konaté, head-coach de la Jca Kings.

Chez les Dames, Fba a fini d'asseoir sa suprématie. Les filles Safi Traoré ont soulevé leur troisième coupe d'affilée. Malgré une grande équipe de la Soa en face, les Gladiators emmenées par des joueuses comme Solange Ebondji, Laetitia Sahié, Flora Ouraga ou encore Tolo Morgane, ont su faire leur retard et s'imposer (81-73).

« Merci à tous les acteurs basket et grand merci. Nous savourons cette troisième coupe nationale consécutive, mais nous gardons la tête froide. Car les play-offs arrivent. Avec ces finales-là, il faut qu'on pousse le public à venir soutenir la fédération. La fédération est dans une dynamique de développement, et sans le public, on ne peut pas y arriver », estime Safiatou Traoré, première vice-présidente de Fba.

En plus de médailles, les vainqueurs ont reçu un chèque de 3 millions Fcfa chacun, quand les finalistes touchaient 1 million de Fcfa.