Sénégal: Maccabi Haïfa - Le bel hommage de Barak Bakhar à Abdoulaye Seck

18 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Cet été, une page va se tourner du côté du Maccabi Haïfa. Abdoulaye Seck va quitter le club. Son entraineur Barak Bakhar lui a rendu un hommage face aux médias, le considérant comme l'un des meilleurs de l'histoire de l'équipe israélienne.

Arrivé en 2022, Abdoulaye Seck va quitter le Maccabi Haïfa avec lequel il a notamment remporté le championnat en 2023. En fin de contrat en juin, le double champion d'Afrique avec le Sénégal a décidé de ne pas prolonger. Ce lundi 18 mai 2026, son entraineur a tenu à lui rendre un hommage à la hauteur de son apport pour son club.

« C'est un moment très émouvant car il est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du Maccabi Haïfa. Il est arrivé au bon moment, nous a permis d'atteindre la phase de Ligue des Champions (2022-2023) et a été un élément incontournable. C'est une personne formidable, un vrai professionnel, reconnaît Barak Bakhar. Malgré les moments difficiles, les conflits et les traumatismes personnels qu'il a traversés, il est toujours revenu et a fait preuve d'un grand professionnalisme. Je l'apprécie beaucoup et je lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière et pour la Coupe du Monde », a-t-il confié.

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