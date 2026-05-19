Sénégal: Maccabi Haïfa - Le bel hommage de Barak Bakhar à Abdoulaye Seck

Cet été, une page va se tourner du côté du Maccabi Haïfa. Abdoulaye Seck va quitter le club. Son entraineur Barak Bakhar lui a rendu un hommage face aux médias, le considérant comme l'un des meilleurs de l'histoire de l'équipe israélienne.

Arrivé en 2022, Abdoulaye Seck va quitter le Maccabi Haïfa avec lequel il a notamment remporté le championnat en 2023. En fin de contrat en juin, le double champion d'Afrique avec le Sénégal a décidé de ne pas prolonger. Ce lundi 18 mai 2026, son entraineur a tenu à lui rendre un hommage à la hauteur de son apport pour son club.

« C'est un moment très émouvant car il est l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du Maccabi Haïfa. Il est arrivé au bon moment, nous a permis d'atteindre la phase de Ligue des Champions (2022-2023) et a été un élément incontournable. C'est une personne formidable, un vrai professionnel, reconnaît Barak Bakhar. Malgré les moments difficiles, les conflits et les traumatismes personnels qu'il a traversés, il est toujours revenu et a fait preuve d'un grand professionnalisme. Je l'apprécie beaucoup et je lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de sa carrière et pour la Coupe du Monde », a-t-il confié.