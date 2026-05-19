Afrique: Mondial 2026 - La liste du pays

Le sélectionneur de la République Démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a rendu publique ce lundi 18 mai sa liste de 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2026. Sans surprises, le technicien français a misé sur la stabilité et la continuité pour aborder ce rendez-vous historique.
Le groupe retenu ressemble fortement à celui qui avait atteint les huitièmes de finale de la CAN 2025, avec très peu de changements. Parmi les nouveautés, Samuel Essende cède sa place à Yoane Wissa, l'ailier de Newcastle qui avait manqué la CAN pour blessure et avait fait son retour lors du barrage intercontinental contre la Jamaïque en mars (1-0, ap). Les retours de Gédéon Kalulu, récemment remis de sa blessure, et de Gaël Kakuta constituent les principales bonnes nouvelles. Les cadres habituels sont bien présents : Cédric Bakambu, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka et Noah Sadiki.
L'absence de Jorthy Mokio expliquée
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Beaucoup de supporters espéraient voir des recrues, et notamment Jorthy Mokio, l'ex-international belge qui a récemment fait le choix de représenter la RDC. Mais le milieu de l'Ajax n'est pas encore éligible : sa dernière sélection avec les Diables Rouges remonte à 2025, ce qui l'oblige à respecter un délai réglementaire avant de porter le maillot des Léopards. Desabre a commenté la situation avec optimisme : « On s'aperçoit que l'équipe est de plus en plus attractive, on a même des joueurs qui sont prêts à attendre des délais de 3 ans pour nous rejoindre. »
La RDC, de retour sur la scène mondiale après 52 ans d'absence, évoluera dans le groupe K face au Portugal le 17 juin, à la Colombie le 24 juin, et à l'Ouzbékistan le 28 juin. Pour préparer cette compétition, deux matchs amicaux sont au programme : le 3 juin contre le Danemark à Liège (Belgique), puis le 9 juin face au Chili à Marbella (Espagne).
La liste des 26 Léopards pour la Coupe du monde 2026
- Gardiens : Timothy Favulu (FC Noah), Lionel Mpasi (Le Havre), Mattieu Epolo (Standard Liège)
- Défenseurs : Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Gedeon Kalulu (Aris), Chancel Mbemba (L'OSC), Steve Kapuadi (Widzew Lodz), Axel Tuanzebe (Burnley FC), Dylan Batubinsika (Larissa), Rocky Bushiri (Hibernian FC), Arthur Masuaku (RC Lens), Joris Kayembe (KRC Genk)
- Milieux de terrain : Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal'avel Mukau (LOSC), Gaël Kakuta (Larissa), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Edo Kayembe (Watford FC)
- Attaquants : Théo Bongonda (Spartak M.), Nathanaël Mbuku (Montpellier), Cédric Bakambu (Betis), Simon Banza (Al-Jazira), Fiston Mayele (Pyramids FC), Brian Cipenga (Castellón), Yoane Wissa (Newcastle), Meschack Elia (Alanvaspor)