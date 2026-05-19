Afrique: Mondial 2026 - La liste du pays

Le sélectionneur de la République Démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a rendu publique ce lundi 18 mai sa liste de 26 joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2026. Sans surprises, le technicien français a misé sur la stabilité et la continuité pour aborder ce rendez-vous historique.

Le groupe retenu ressemble fortement à celui qui avait atteint les huitièmes de finale de la CAN 2025, avec très peu de changements. Parmi les nouveautés, Samuel Essende cède sa place à Yoane Wissa, l'ailier de Newcastle qui avait manqué la CAN pour blessure et avait fait son retour lors du barrage intercontinental contre la Jamaïque en mars (1-0, ap). Les retours de Gédéon Kalulu, récemment remis de sa blessure, et de Gaël Kakuta constituent les principales bonnes nouvelles. Les cadres habituels sont bien présents : Cédric Bakambu, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka et Noah Sadiki.

L'absence de Jorthy Mokio expliquée

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Beaucoup de supporters espéraient voir des recrues, et notamment Jorthy Mokio, l'ex-international belge qui a récemment fait le choix de représenter la RDC. Mais le milieu de l'Ajax n'est pas encore éligible : sa dernière sélection avec les Diables Rouges remonte à 2025, ce qui l'oblige à respecter un délai réglementaire avant de porter le maillot des Léopards. Desabre a commenté la situation avec optimisme : « On s'aperçoit que l'équipe est de plus en plus attractive, on a même des joueurs qui sont prêts à attendre des délais de 3 ans pour nous rejoindre. »

La RDC, de retour sur la scène mondiale après 52 ans d'absence, évoluera dans le groupe K face au Portugal le 17 juin, à la Colombie le 24 juin, et à l'Ouzbékistan le 28 juin. Pour préparer cette compétition, deux matchs amicaux sont au programme : le 3 juin contre le Danemark à Liège (Belgique), puis le 9 juin face au Chili à Marbella (Espagne).

La liste des 26 Léopards pour la Coupe du monde 2026