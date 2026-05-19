Gabon: Oyem mobilisée contre la drogue en milieu scolaire

L'Association Dynamique ESSAP intensifie sa campagne de sensibilisation dans le Woleu-Ntem. La commune d'Oyem a accueilli, du 11 au 13 mai 2026, une importante caravane de sensibilisation contre la consommation et le trafic de drogues en milieu scolaire, organisée par l'Association Dynamique ESSAP. Cette initiative citoyenne, menée dans plusieurs établissements secondaires de la ville, s'inscrit dans une vaste campagne de prévention visant à protéger la jeunesse gabonaise des dangers liés aux stupéfiants.

Après les étapes de Bolossoville, Ebomane et Minvoul-centre, la caravane a poursuivi son parcours dans le département du Woleu, mobilisant autorités judiciaires, professionnels de santé, psychologues, responsables éducatifs et élèves autour d'un même objectif : lutter contre la propagation de la drogue en milieu scolaire.

Durant trois jours, plusieurs établissements ont été visités, notamment le Lycée d'État Richard Nguema Bekale, le CES Édouard Ekogha, le Lycée Ondo et Fils, le Lycée privé Dominique Savio, le Lycée catholique Angone, le Lycée de l'Alliance chrétienne, le Complexe de Metuingn, ainsi que plusieurs lycées techniques et confessionnels de la commune.

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La campagne a été animée par plusieurs personnalités ressources parmi lesquelles les docteurs Rose Mengue et Yannick Nkoulou Ondo, la psychologue Sheronne Atsibouala Beyeme, ainsi que les procureurs adjoints Kévin Mozogo, Aïcha Nse Efoulou et Kévin Missonda Lipomba.

Les interventions ont porté sur les conséquences sanitaires, psychologiques, sociales et judiciaires de la consommation de drogues. Les échanges interactifs avec les apprenants ont également permis d'aborder les risques liés au trafic de stupéfiants, les mécanismes de prévention et les comportements à adopter face aux tentations en milieu scolaire.

Selon les organisateurs, les élèves ont montré un vif intérêt pour les thématiques abordées, participant activement aux séances de questions-réponses et partageant plusieurs préoccupations liées à la circulation des drogues dans certains quartiers et établissements.

Au cours des discussions, certains témoignages recueillis ont fait état de l'existence présumée de réseaux organisés de distribution de substances illicites. Des allégations évoquant l'implication supposée de certains éléments des forces de sécurité dans des circuits de protection informelle des trafiquants ont également été mentionnées par des apprenants. L'Association Dynamique ESSAP précise toutefois que ces déclarations nécessitent des investigations approfondies par les autorités compétentes.

Au terme de cette étape, les responsables d'établissements scolaires et les participants ont salué la qualité des interventions ainsi que l'approche pédagogique adoptée par les organisateurs.

Dans ses recommandations, l'Association Dynamique ESSAP appelle les autorités judiciaires à renforcer les enquêtes contre les réseaux de trafic, les forces de sécurité à intensifier les contrôles aux abords des établissements scolaires, et les responsables éducatifs à mettre en place des cellules d'écoute et d'accompagnement pour les élèves exposés aux risques.

Pour son président, Lilian Ndong Edzang, cette campagne traduit la volonté de la société civile de contribuer activement à la protection durable de la jeunesse gabonaise face à un phénomène devenu particulièrement préoccupant.