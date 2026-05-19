Gabon: Mounana - Des prépas gratuites au BEPC et au Bac lancées par le député Rodrigue Bokoko

Les candidats au BEPC et au Bac de Mounana ont reçu un coup de pouce concret ce samedi 16 mai 2026. L'honorable Rodrigue Bokoko, député du siège unique du district de Mounana dans le département de la Lébombi-Léyou, a officiellement ouvert les classes de préparation aux examens nationaux au lycée Bruno Bokoko.

C'est un dispositif complet pour booster les résultats. Ces cours de renforcement s'adressent aux élèves de troisième et de terminale. L'objectif affiché est simple : améliorer les taux de réussite aux examens du BEPC et du Baccalauréat.

L'initiative va au-delà des heures de cours. L'élu du peuple s'est engagé à prendre en charge, le transport des élèves vers Moanda et à assurer leur restauration pendant la durée des préparations. Une contribution financière a aussi été remise sur place pour soutenir l'organisation pédagogique des séances.

L'accompagnement ne s'arrête pas là. Des cours de soutien gratuits sont prévus dès les prochaines vacances scolaires pour maintenir la dynamique chez les élèves.

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Une action saluée par les parents d'élèves

Présent lors du lancement, président de l'Association des parents d'élèves du lycée, n'a pas caché sa satisfaction. « Le député Rodrigue Bokoko continue d'agir pour l'éducation de nos enfants, comme il l'a toujours fait. Nous lui adressons une nouvelle fois nos remerciements », a-t-il déclaré.

Pour les familles de Mounana, ces prépas gratuites représentent une réduction directe des charges liées aux examens et un espoir de meilleurs résultats en fin d'année.