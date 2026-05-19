Angola: L'ANGOTIC 2026 prévoit de réunir plus de 20.000 participants

Luanda — La 6e édition du Forum international des technologies de l'information, ANGOTIC 2026, prévue du 11 au 13 juin prochain à Luanda sous le thème « Route de la transformation numérique », ambitionne de rassembler plus de 20 000 participants issus de divers secteurs ainsi qu'une centaine d'intervenants nationaux et étrangers.

Selon un communiqué de presse transmis ce lundi à l'ANGOP, l'événement réunira des universitaires, chercheurs et passionnés des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). Parmi les 20 000 participants attendus figurent des responsables politiques internationaux, des leaders mondiaux du marché des TIC, ainsi que des entreprises exposantes angolaises et étrangères et des startups venues de plusieurs provinces du pays.

La 6e édition enregistre déjà plus de 300 startups inscrites, atteignant ainsi la capacité maximale de l'espace qui leur est réservé. Près de 200 entreprises exposantes et non exposantes sont également annoncées, tandis qu'environ 5 000 billets ont déjà été acquis. Selon le document, le thème « Route de la transformation numérique » reflète les résultats obtenus par l'Exécutif au cours des dernières années, fondés sur le renforcement, l'amélioration et l'extension des infrastructures dans le domaine des TIC.

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Parmi les réalisations mises en avant figurent ANGOSAT-2, le Programme spatial national, le projet de Réseau national à large bande, l'extension et le renforcement des câbles à fibre optique, notamment le projet Africa, ainsi que la mise en œuvre du programme de modernisation de l'Institut National de Météorologie et de Géophysique (INAMET) et de la Télévision numérique terrestre. Lors du forum, les participants pourront découvrir la Zone des Startups et des « Kandengues », dédiée à diverses activités interactives et démonstrations technologiques quotidiennes.

Le communiqué précise également que l'espace consacré aux startups comprendra un centre d'appui à l'entrepreneuriat et à l'investissement, une salle de formation dédiée à l'intelligence artificielle appliquée aux affaires, des points de paiement numérique ainsi qu'un espace consacré aux technologies spatiales.

L'ANGOTIC 2026 prévoit de réunir plus de 20 000 participants

Luanda -- La 6e édition du Forum international des technologies de l'information, ANGOTIC 2026, prévue du 11 au 13 juin prochain à Luanda sous le thème « Route de la transformation numérique », ambitionne de rassembler plus de 20 000 participants issus de divers secteurs ainsi qu'une centaine d'intervenants nationaux et étrangers. Selon un communiqué de presse transmis ce lundi à l'ANGOP, l'événement réunira des universitaires, chercheurs et passionnés des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

Parmi les 20 000 participants attendus figurent des responsables politiques internationaux, des leaders mondiaux du marché des TIC, ainsi que des entreprises exposantes angolaises et étrangères et des startups venues de plusieurs provinces du pays. La 6e édition enregistre déjà plus de 300 startups inscrites, atteignant ainsi la capacité maximale de l'espace qui leur est réservé. Près de 200 entreprises exposantes et non exposantes sont également annoncées, tandis qu'environ 5 000 billets ont déjà été acquis.

Selon le document, le thème « Route de la transformation numérique » reflète les résultats obtenus par l'Exécutif au cours des dernières années, fondés sur le renforcement, l'amélioration et l'extension des infrastructures dans le domaine des TIC. Parmi les réalisations mises en avant figurent ANGOSAT-2, le Programme spatial national, le projet de Réseau national à large bande, l'extension et le renforcement des câbles à fibre optique, notamment le projet Africa, ainsi que la mise en œuvre du programme de modernisation de l'Institut National de Météorologie et de Géophysique (INAMET) et de la Télévision numérique terrestre.

Lors du forum, les participants pourront découvrir la Zone des Startups et des « Kandengues », dédiée à diverses activités interactives et démonstrations technologiques quotidiennes. Le communiqué précise également que l'espace consacré aux startups comprendra un centre d'appui à l'entrepreneuriat et à l'investissement, une salle de formation dédiée à l'intelligence artificielle appliquée aux affaires, des points de paiement numérique ainsi qu'un espace consacré aux technologies spatiales.

L'ANGOTIC 2026 prévoit de réunir plus de 20 000 participants

Luanda -- La 6e édition du Forum international des technologies de l'information, ANGOTIC 2026, prévue du 11 au 13 juin prochain à Luanda sous le thème « Route de la transformation numérique », ambitionne de rassembler plus de 20 000 participants issus de divers secteurs ainsi qu'une centaine d'intervenants nationaux et étrangers. Selon un communiqué de presse transmis ce lundi à l'ANGOP, l'événement réunira des universitaires, chercheurs et passionnés des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

Parmi les 20 000 participants attendus figurent des responsables politiques internationaux, des leaders mondiaux du marché des TIC, ainsi que des entreprises exposantes angolaises et étrangères et des startups venues de plusieurs provinces du pays. La 6e édition enregistre déjà plus de 300 startups inscrites, atteignant ainsi la capacité maximale de l'espace qui leur est réservé. Près de 200 entreprises exposantes et non exposantes sont également annoncées, tandis qu'environ 5 000 billets ont déjà été acquis.

Selon le document, le thème « Route de la transformation numérique » reflète les résultats obtenus par l'Exécutif au cours des dernières années, fondés sur le renforcement, l'amélioration et l'extension des infrastructures dans le domaine des TIC. Parmi les réalisations mises en avant figurent ANGOSAT-2, le Programme spatial national, le projet de Réseau national à large bande, l'extension et le renforcement des câbles à fibre optique, notamment le projet Africa, ainsi que la mise en œuvre du programme de modernisation de l'Institut National de Météorologie et de Géophysique (INAMET) et de la Télévision numérique terrestre.

Lors du forum, les participants pourront découvrir la Zone des Startups et des « Kandengues », dédiée à diverses activités interactives et démonstrations technologiques quotidiennes. Le communiqué précise également que l'espace consacré aux startups comprendra un centre d'appui à l'entrepreneuriat et à l'investissement, une salle de formation dédiée à l'intelligence artificielle appliquée aux affaires, des points de paiement numérique ainsi qu'un espace consacré aux technologies spatiales.