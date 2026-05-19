Angola: L'Italie annonce la formation de 50 entreprises le long du Corridor de Lobito

Huambo — L'Agence italienne pour le commerce (ITA) a annoncé ce lundi, dans la province de Huambo, le lancement en septembre prochain d'un programme de formation théorique et pratique destiné à 50 entreprises angolaises situées le long du Corridor de Lobito.

L'annonce a été faite par le directeur de l'ITA, Andrea Ferrari, à l'issue d'une audience avec le gouverneur provincial de Huambo, Pereira Alfredo. Le responsable a indiqué que cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme « Labinnova for Africa - Corridor de Lobito » (3e édition 2026), visant à promouvoir la croissance des entreprises, le renforcement des capacités techniques et l'internationalisation de sociétés africaines à fort potentiel productif.

Selon lui, ce programme répond à la volonté de l'Italie de créer des passerelles concrètes entre le tissu entrepreneurial italien et les écosystèmes productifs africains, en mettant l'accent sur le transfert de connaissances, l'innovation technologique, la formation spécialisée et le développement de partenariats durables à long terme.

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Pour cette troisième édition en Angola, le projet est aligné sur la vision stratégique du Corridor de Lobito, axée sur l'identification d'entreprises agricoles et agro-industrielles disposant d'un potentiel de croissance, d'une capacité productive et d'un intérêt pour les processus de modernisation et d'internationalisation, conformément aux priorités du Plan Mattei pour l'Afrique.

Les 50 entreprises sélectionnées bénéficieront de formations dans plusieurs domaines, notamment l'agriculture et l'agro-industrie, la gestion et les stratégies d'entreprise, l'exportation et le commerce international, la technologie et la mécanisation agricole, la logistique et les chaînes de valeur, la qualité et la certification alimentaire, ainsi que le financement agricole international. Andrea Ferrari a également évoqué avec les autorités locales l'intérêt d'investisseurs italiens pour le secteur de l'exploitation aurifère, incluant l'utilisation de technologies d'extraction et de transformation des métaux, ainsi que pour l'industrie agroalimentaire.

Il a ajouté que l'Italie manifeste en outre un intérêt pour les secteurs de l'énergie électrique et de la réhabilitation des infrastructures routières, afin d'améliorer la logistique dans la province de Huambo et son intégration au Corridor de Lobito, reliant Luanda et d'autres pays de la région. Selon le responsable, plusieurs entreprises italiennes souhaitent établir des accords de coopération avec le gouvernement angolais et des partenaires locaux, en plus d'institutions spécialisées dans l'assurance et le financement de projets.