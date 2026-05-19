Angola: Le Président de la République constate l'avancement des travaux du Palais de la Musique et du Ciné-Théâtre National

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a effectué ce lundi une visite d'inspection des travaux du futur Palais de la Musique et du Ciné-Théâtre National, à Luanda, le premier projet représentant un investissement de 85 millions de dollars.

Au cours de cette mission de terrain, João Lourenço, accompagné du ministre de la Culture, Filipe Zau, ainsi que d'autres membres de l'Exécutif, a reçu des explications techniques sur l'état d'avancement et les délais prévus pour l'achèvement du futur Palais de la Musique et du Théâtre. Érigé sur l'ancien site de l'Assemblée nationale, le futur complexe culturel comprendra des salles de spectacles, des espaces de formation artistique, des zones d'exposition ainsi que la « Maison de l'Artiste », dans le cadre d'un vaste programme de requalification culturelle et architecturale.

Le projet prévoit la préservation de la structure architecturale principale de l'édifice, considéré comme un symbole historique de la Nation, tout en misant sur la promotion de la culture, des loisirs et la valorisation urbaine de la zone environnante. Parmi les principales infrastructures du futur Palais de la Musique et du Théâtre figure une salle de spectacles de 620 places, destinée à accueillir concerts, pièces de théâtre et autres manifestations culturelles.

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Le complexe comprendra également des salles de formation et d'ateliers dans les domaines du théâtre, de la musique et de la danse, des espaces dédiés aux expositions et événements, ainsi qu'une cafétéria et un bar destinés au public. La Maison de l'Artiste, intégrée au même ensemble, disposera de résidences pour personnes âgées pouvant accueillir environ 80 pensionnaires, avec des services médicaux et d'assistance sociale destinés aux artistes.

Le plan d'aménagement prévoit en outre des parkings couverts et extérieurs, des zones techniques et de soutien, ainsi que des aménagements paysagers, notamment un amphithéâtre de 150 places et des espaces d'exposition en plein air. Le projet de reconversion culturelle a été officiellement lancé en décembre 2023 par le ministère de la Culture et du Tourisme. Les travaux sont exécutés sous la responsabilité du groupe Mitrelli / Athena Swiss.

Il s'agit de la deuxième visite d'inspection effectuée par le Chef de l'État sur ce chantier, après un premier déplacement réalisé le 15 juillet 2025. Le délai contractuel des travaux est fixé à 30 mois, avec une livraison prévue en 2027. Grâce à cette reconversion, le site devrait retrouver sa vocation culturelle originelle, en renouant avec sa fonction historique de salle de spectacles avant son affectation au parlement angolais.