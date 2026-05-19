Angola: Le gouvernement du Cuando salue le rôle de l'IGAE dans la lutte contre le blanchiment de capitaux

Mavinga — Le vice-gouverneur du Cuando chargé des services techniques et des infrastructures, Claudiosvaldo Nunda Muhongo, a salué lundi, à Mavinga, le rôle de l'Inspection générale de l'administration de l'État (IGAE) dans la lutte contre la corruption et le blanchiment de capitaux.

Claudiosvaldo Nunda s'exprimait lors d'une table ronde consacrée à la bonne gouvernance, organisée dans le cadre des 40 années d'activité d'inspection et du 34e anniversaire de l'Inspection Générale de l'Administration de l'État. Le vice-gouverneur a reconnu le rôle de cette institution dans la lutte contre le financement du terrorisme, dans la promotion d'une gestion rigoureuse des ressources publiques ainsi que dans le bon fonctionnement de l'administration publique.

Dans cette perspective, il a lancé un appel en faveur de la « tolérance zéro à la corruption », soulignant que le gouvernement aspire à des institutions fortes et à des cadres attachés à l'éthique administrative et à l'intégrité, en plaçant le citoyen au centre des politiques publiques. Il a affirmé que la lutte contre la corruption ne constitue pas seulement une priorité politique, mais également une condition essentielle au développement durable, solide, inclusif et transversal, ainsi qu'au maintien de la confiance dans les institutions et à la préservation de la dignité de l'État et des citoyens.

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Selon Claudiosvaldo Nunda, combattre la corruption est une responsabilité collective et une exigence morale qui requiert courage, loyauté, probité et engagement envers la Nation. Il a par ailleurs reconnu que la création, en 2024, de la Stratégie nationale de prévention et de répression de la corruption (ENAPREC), en coordination avec l'IGAE, a permis de renforcer la coordination institutionnelle, d'améliorer la transparence dans la gestion des ressources publiques, de promouvoir l'éthique dans la fonction publique et de consolider les mécanismes de contrôle et d'audit.