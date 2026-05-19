Angola: Le ministre de la Culture annonce l'inauguration prochaine du Théâtre National

Luanda — Le ministre de la Culture, Filipe Zau, a annoncé ce lundi, à Luanda, que les travaux du Théâtre National, anciennement Chá de Caxinde, sont pratiquement achevés et que son inauguration pourrait intervenir prochainement.

Il a toutefois indiqué que des efforts sont parallèlement déployés afin d'accélérer les travaux du futur Palais de la Musique et du Théâtre, considéré comme l'un des projets culturels les plus ambitieux actuellement en cours d'exécution dans le pays. Le ministre s'exprimait devant la presse à l'issue de la visite effectuée par le Président de la République, João Lourenço, sur le chantier du futur complexe culturel de Cidade Alta ainsi qu'aux installations du Ciné-Théâtre National, dans le centre-ville de Luanda.

Selon Filipe Zau, la principale composante du futur Palais de la Musique et du Théâtre, baptisé « Carlos Aniceto Vieira Dias », affiche un niveau d'exécution avancé, la structure centrale de l'ouvrage étant pratiquement achevée. « Le Palais des Arts est pratiquement prêt. La partie consacrée à l'école de formation artistique, destinée à l'enseignement de la musique, du théâtre et de la danse, dispose également d'une structure déjà achevée ; seuls quelques travaux de réhabilitation et de finition restent à réaliser dans certaines zones », a-t-il expliqué.