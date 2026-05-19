Angola: Le pays met en avant modernité et identité nationale à l'Expo Urbaine

Baku — L'Angola présente depuis ce lundi, à travers son pavillon à l'Expo Urbaine de Baku, en Azerbaïdjan, des projets reflétant à la fois la modernité et l'identité nationale, fondés sur une architecture privilégiant la fonctionnalité et la durabilité.

Organisée dans le cadre du 13e Forum urbain mondial, ouvert officiellement ce lundi après son lancement dimanche, l'exposition met également en valeur l'utilisation intensive des technologies et l'application de matériaux innovants, tout en intégrant authenticité et représentativité. Lors d'une visite du stand angolais, le ministre des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Carlos Alberto dos Santos, a déclaré que la présence du pays à cette vitrine mondiale constituait un acquis important, dans la mesure où elle permet de projeter l'image de l'Angola et, surtout, de présenter ce qui y est réalisé dans le domaine du développement durable.

Selon le membre du gouvernement, l'Angola expose notamment sa réalité en matière de requalification urbaine, de routes, de ponts, d'énergies et de préservation de l'environnement, autant d'éléments qui retiennent l'attention des visiteurs. Parmi les projets présentés figurent Sona et Njila, deux initiatives stratégiques du Gouvernement angolais axées sur le développement, la décentralisation et l'amélioration des conditions de vie dans les municipalités.

La participation à l'Expo Urbaine s'inscrit dans le cadre du Nouvel Agenda Urbain et renforce l'authenticité ainsi que la représentativité de la présence angolaise à cet événement international. Le pavillon angolais a été conçu sous la forme d'un espace de bureau moderne de type « open space », utilisant du bois compressé de couleur blanche. La structure a été imaginée par l'architecte Gizela Victor, de l'Institut Régulateur de la Construction et des Travaux Publics (IRCOP).

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Le 13e Forum urbain mondial se poursuit jusqu'au 22 mai et réunit plus de 20.000 participants issus de 180 pays. L'Angola a pris part à plusieurs éditions de ce rendez-vous international, notamment à la 12e édition organisée au Caire, en Égypte, consacrée à l'urbanisation durable et au rôle des villes africaines dans l'avenir.