Soudan: Dr. Nawara rencontre une délégation de la tribu des Smar'ar

18 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La membre du Conseil de souveraineté de transition, Dr. Nawara Abu Mohamed Mohamed Taher, a rencontré aujourd'hui une délégation de la tribu des Smar'ar.

Dans une déclaration à la presse, le nazir Mohamed Ahmed Al-Amin Terek a indiqué que la rencontre, tenue dans un cadre consultatif, a porté sur l'ouverture et l'exploitation du port de Hidoub.

Le nazir Terek a affirmé le soutien des Smar'ar au projet, soulignant que le port constitue un levier important pour l'économie et devrait bénéficier à l'ensemble des populations de l'est du Soudan.

Il a également exprimé sa reconnaissance pour les efforts déployés par la membre du Conseil de souveraineté ainsi que pour l'intérêt qu'elle accorde aux questions nationales et aux enjeux de l'est du pays en particulier.

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