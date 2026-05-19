Soudan: Le pays participe à la 64e session du Conseil des ministres arabes de la santé à Genève

Le ministre de la Santé, Dr. Haitham Mohamed Ibrahim, a participé lundi aux travaux de la 64e session ordinaire du Conseil des ministres arabes de la Santé, tenue à Genève en marge de la 79e Assemblée mondiale de la santé.

La session a examiné plusieurs dossiers sanitaires prioritaires au niveau arabe, notamment la situation sanitaire dans les territoires palestiniens occupés, ainsi que la coordination de la position arabe commune afin de préserver les priorités de la région dans le cadre des discussions en cours sur la réforme de la gouvernance sanitaire mondiale.

Les participants ont également abordé plusieurs questions sanitaires et techniques, parmi lesquelles le renforcement des services de transfusion sanguine, le Prix de la résilience du médecin arabe pour l'année 2026, la stratégie arabe pour l'amélioration de la santé des mères, des enfants et des adolescents, ainsi que les préparatifs de la première conférence du partenariat sanitaire arabo-indien prévue en 2027.

La session a en outre examiné les préparatifs de la Journée arabe de la santé 2026 et le rôle du Fonds arabe pour le développement sanitaire.

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À l'issue des travaux, plusieurs points inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés. Les ministres ont également renouvelé leur soutien au projet de résolution relatif à la Palestine et au Golan syrien occupé, ainsi qu'au projet de résolution concernant l'état d'urgence sanitaire au Liban, dans le cadre de la position arabe visant à renforcer la protection du secteur de la santé et à répondre aux besoins sanitaires et humanitaires dans les pays arabes touchés par les crises.