Soudan: L'UNESCO renouvelle son soutien aux musées soudanais

L'UNESCO a réaffirmé son engagement à soutenir la protection du patrimoine culturel soudanais et la réhabilitation des musées endommagés par la guerre, à l'occasion de la Journée internationale des musées.

L'organisation a indiqué que plus de vingt musées avaient été pillés ou détruits depuis 2023, entraînant la perte de milliers de pièces archéologiques, dont plus de 4.000 objets du Musée national du Soudan.

L'UNESCO a également annoncé des interventions d'urgence dans plusieurs musées, la création d'un inventaire numérique de 1.737 pièces archéologiques, ainsi que la formation de près de 500 agents pour lutter contre le trafic illicite des biens culturels et soutenir les efforts de préservation du patrimoine soudanais.