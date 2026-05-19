Algérie: Sadaoui donne le coup d'envoi de l'examen du Brevet d'enseignement moyen depuis la wilaya de Djelfa

DJELFA — Le ministre de l'Education nationale, Mohammed Seghir Sadaoui, a donné, mardi depuis la wilaya de Djelfa, le coup d'envoi des épreuves de l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM), session 2026.

Accompagné du Wali de Djelfa, Djahid Mous, et de représentants des associations de parents d'élèves, M. Sadaoui a procédé à l'ouverture des plis du sujet de langue arabe au niveau du centre d'examen du Lycée Chahid Bendif-Hafnaoui, dans des conditions organisationnelles rigoureuses.

Avant l'ouverture des plis, le ministre a inspecté des structures du centre, notamment la cantine et l'infirmerie scolaire.

Selon les données de la Direction locale de l'éducation, la wilaya de Djelfa enregistre 23.952 candidats à cet examen, dont 374 candidats libres, répartis sur 80 centres d'examen, encadrés par 1.191 encadrants.

À l'échelle nationale, les épreuves du BEM, qui se déroulent du 19 au 21 mai courant, concernent un total de 877.035 candidats, répartis sur 3.167 centres d'examen, encadrés par 214.003 encadrants.