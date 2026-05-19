Afrique: RD Congo - Le virus ebola cause 131 morts

19 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministre de la Santé de la République Démocratique du Congo a déclaré que les estimations font état de 131 décès dus à Ébola, sur un total de 513 cas suspects d'infection par le virus.

Ces estimations du ministre congolais de la Santé interviennent au moment où l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale en raison de la propagation du virus Ébola en République démocratique du Congo et en Ouganda.

Jusqu'à dimanche, les rapports indiquaient le décès de 88 personnes des suites du virus ainsi que 300 autres cas suspects en RDC, en plus d'un décès et d'un cas suspect en Ouganda.

L'Organisation mondiale de la Santé a précisé que le directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a décidé « que la maladie à virus Ébola causée par le virus Bundibugyo en République démocratique du Congo et en Ouganda constitue une urgence de santé publique de portée internationale, sans pour autant répondre aux critères d'une urgence pandémique ».

L'OMS a rappelé que l'objectif de cette déclaration est de placer les pays voisins en état d'alerte maximale et de mobiliser le soutien de la communauté internationale.

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