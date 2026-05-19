Maroc: Laâyoune - Hausse de 1,1% de l'IPC en mars dernier

18 Mai 2026
Libération (Casablanca)

L'indice des prix à la consommation (IPC) dans la ville de Laâyoune a connu, au cours du mois de mars dernier, une hausse de 1,1% par rapport au mois précédent.

Cet indicateur a atteint le niveau de 122,4 contre 121,1 pour le mois de mars 2026, selon une note de la Direction régionale du Haut-Commissariat au Plan (HCP) à Laâyoune-Sakia Al Hamra.

Cette augmentation résulte d'une progression de l'indice alimentaire (1,1%), et d'une légère diminution de l'indice non alimentaire (-0.5%).

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Ainsi, l'indice de la division "Produits alimentaires et boissons non alcoolisées" a augmenté entre février et mars 2026 de 1,1%, précise la même source, notant que cette hausse concerne notamment les prix des "Poisson et fruits de mer" de 5,5%, des "Légumes" de 5,0%, des "Fruits" de 2,1%, des "Viandes" de 1,4%, et des prix des "Pain et céréales" de 0,6%, rapporte la MAP.

Il s'agit également de la hausse des prix des "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,4% et des prix des "Café, thé et cacao" de 0,1% contre une diminution des prix des "Huiles et graisses" de 5,3%.

L'indice du Transport a aussi progressé de 2,7% entre février et mars 2026. Cette progression est attribuée à la hausse des prix des "Carburants et lubrifiants pour véhicules de tourisme" de 12,1%.

Par rapport au même mois de l'année précédente, l'IPC pour la ville de Laâyoune a augmenté de 0,5% au cours du mois de mars 2026. Cette progression résulte d'une diminution des prix des produits alimentaires de 1,8% contre une augmentation des prix des produits non-alimentaires de 2,4%.

La variation en pourcentage pour les articles non alimentaires variait d'une progression de 0,2% pour "Communication" à une augmentation de 4,7% pour la "Santé".

Instrument de mesure de l'inflation, l'IPC contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique et constitue un élément essentiel pour la mise en oeuvre de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.

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