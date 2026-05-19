Maroc: Aéroport de Dakhla - Hausse de 12,3% du trafic de passagers au T1-2026

18 Mai 2026
Libération (Casablanca)

L'aéroport de Dakhla a enregistré un trafic commercial de 78.983 passagers au premier trimestre 2026, selon l'Office national des aéroports (ONDA).

Ce volume représente une hausse de 12,3% par rapport à la même période de l'année précédente, durant laquelle 70.347 voyageurs avaient été accueillis par cet aéroport, précise l'ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien commercial.

À fin mars, cette infrastructure aéroportuaire a enregistré 778 mouvements d'avions, en hausse de 7,9% par rapport à l'année précédente (721 mouvements).

Pour le seul mois de mars, le nombre de mouvements a atteint 257 contre 229 un an auparavant, soit une progression de 12,2%.

Durant cette période, 26.289 passagers ont transité par l'aéroport, en hausse de 30,7% par rapport aux 20.114 voyageurs enregistrés en mars 2025.

Concernant le fret aérien, l'aéroport de Dakhla a traité 7,672 tonnes de marchandises à fin mars dernier, contre 14,002 tonnes durant la même période de l'année précédente, soit un recul de 45,2%.

Les aéroports du Maroc ont enregistré un trafic commercial de 8.913.041 passagers à fin mars 2026, en croissance de 11,15% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'ONDA.

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