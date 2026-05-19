Afrique Centrale: Ebola - Restriction d'entrée aux États-Unis pour certains voyageurs de la sous-région après un cas américain

Les États-Unis ont annoncé lundi 18 mai 2026 un renforcement des contrôles sanitaires à la frontière contre le virus Ebola, qui a contaminé un ressortissant américain en République démocratique du Congo. Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), principale agence sanitaire aux États-Unis, annoncent la mise en place de restrictions d'entrée sur le territoire pour des ressortissants étrangers venant des régions touchées en Afrique.

L'annonce majeure des CDC, c'est la restriction d'entrée aux États-Unis de tout étranger ayant voyagé ces 21 derniers jours en République démocratique du Congo, en Ouganda ou au Soudan du Sud. Une mesure d'urgence de l'agence sanitaire américaine après la contamination au virus Ebola d'un Américain, testé positif il y a deux jours et sur le point d'être transféré prochainement en Allemagne dans un hôpital militaire américain.

Un médecin à l'hôpital de Nyankunde

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Il s'agit d'un médecin américain de l'organisation humanitaire chrétienne Serge, en mission depuis trois ans à l'hôpital de Nyankunde, situé à 45 kilomètres au sud-ouest de Bunia, précise notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa. Il aurait été contaminé alors qu'il prenait en charge des patients dans cet établissement. Son épouse ainsi qu'un autre proche, tous deux américains, restent asymptomatiques et ont été placés en quarantaine.

Six autres personnes, dont la nationalité n'a pas été précisée, devraient également être prochainement rapatriées vers la république fédérale. Selon le site américain spécialisé Stat, il pourrait là aussi s'agir d'Américains présents dans la région.

Ce n'est pas la première fois que l'Allemagne accueille des Américains atteints d'Ebola, rappelle notre correspondante à Berlin, Nathalie Versieux. En 2014, plusieurs GI's soupçonnés d'avoir été en contact avec le virus avaient été placés en quarantaine dans la base militaire de Baumhold, à l'ouest du pays. Cette unité de haute surveillance dispose de quelques 180 lits en station d'isolation. Les soldats atteints de fièvre étaient eux directement envoyés vers l'hôpital militaire de Landstuhl, la plus grosse unité de soins de l'armée américaine, hors des États-Unis.

Un risque faible pour la population américaine

En plus des contrôles sanitaires pour les voyageurs en provenance des zones touchées, Washington va restreindre temporairement l'attribution de visas dans les pays concernés. Une mesure déjà effective à l'ambassade américaine de Kampala.

Alors que l'agence sanitaire américaine assure travailler au rapatriement « d'un petit nombre de ses citoyens directement touché par l'épidémie », elle estime que le risque immédiat pour la population américaine reste faible. Pour rappel, l'OMS a déclaré l'épidémie d'Ebola en RDC comme une urgence sanitaire internationale.