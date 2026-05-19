Mali: Après son père, un fils de l'avocat Mountaga Tall enlevé à son tour

Au Mali, après l'enlèvement de Maître Mountaga Tall par la Sécurité d'État, dans la nuit du 2 au 3 mai, c'est le fils aîné de l'avocat qui est porté disparu, depuis samedi 16 mai après-midi. Cheick Mamadou Tall était parti pour apporter des affaires à son père, détenu dans un lieu inconnu, en dehors de toute procédure légale. Il n'est jamais rentré chez lui. Son entourage dénonce un « moyen de pression » destiné à extorquer des aveux à Maître Mountaga Tall.

Cheick Mamadou Tall, informaticien et fils aîné de Maître Mountaga Tall, reçoit, samedi, un premier appel téléphonique, au cours duquel son interlocuteur lui permet de parler avec son père, à moins, s'interroge un proche a posteriori, qu'il ne se soit agi d'une voix créée par intelligence artificielle.

« Moyen de pression »

Lors d'un second appel, le mystérieux interlocuteur demande à Cheick Mamadou Tall de rassembler des affaires pour les remettre à son père : lunettes, vêtements, médicaments. « Ordre est également donné de garder le secret », confie le même proche.

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Un rendez-vous est fixé, en début de soirée, dans le quartier bamakois d'ACI 2000. Le fils de Mountaga Tall se met en route vers 17h30. Depuis, sa famille est sans nouvelles et le téléphone de Cheick Mamadou Tall est éteint.

« C'est un moyen de pression, estime un ami de la famille, ils veulent faire craquer Mountaga Tall en s'en prenant à son fils, pour obtenir des aveux qu'ils n'ont pas eus jusqu'ici ». « La ficelle est grosse », estime encore cette source, convaincue que l'avocat et défenseur de la démocratie malienne est innocent et que c'est pour son positionnement critique vis-à-vis des militaires au pouvoir qu'il est ciblé.

Procédure régulière

Dans un communiqué publié lundi 18 mai, l'organisation de défense des droits humains Amnesty International « appelle les autorités maliennes à enquêter » sur cette nouvelle disparition et à « révéler de toute urgence le sort de Maître Mountaga Tall et le lieu où il se trouve. »

L'avocat et homme politique malien a été enlevé, il y a plus de deux semaines, par des hommes armés et cagoulés. Plusieurs personnalités politiques et proches d'opposants en exil ont également été enlevés, suivant le même mode opératoire, classique de la Sécurité d'État.

Dans son communiqué, Amnesty International demande la « libération immédiate » de Mountaga Tall « ou au respect d'une procédure régulière s'il est accusé d'infractions ».

La justice militaire a indiqué, le 1er mai, qu'une enquête était en cours, visant des personnes soupçonnées de complicité dans les attaques du 25 avril, menées par les jihadistes du Jnim et les indépendantistes du FLA, mais depuis ce communiqué, aucune nouvelle information officielle n'a été apportée, ni par la justice, ni par les autorités de transition et les personnes enlevées sont détenues dans des lieux inconnus, en dehors de toute procédure judiciaire légale.