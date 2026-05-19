Sénégal: Journées culturelles et patriotiques (jcp) de la communauté burkinabè au pays - Unir les peuples, éveiller la patrie

La deuxième édition des Journées culturelles et patriotiques de la communauté burkinabè au Sénégal (JCP) s'est tenue le vendredi 15 mai 2026 au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, dans une ambiance de patriotisme, solidarité et célébration culturelle.

Le point d'orgue de la soirée a été le lancement de la collecte solidaire par le Comité d'Organisation. Un appel à la générosité a été lancé à l'assemblée : « Faisons parler notre coeur pour disposer d'une cagnotte conséquente. La diaspora burkinabè du Sénégal s'est toujours distinguée par sa contribution significative à chaque fois que notre cher Faso a eu besoin d'elle », ont rappelé les maîtres de cérémonie.

Cette rencontre initiée par l'Union des ressortissants burkinabè au Sénégal (UFRBS) a enregistré la présence de plusieurs personnalités artistiques, diplomatiques et économiques, notamment directeur du grand théâtre national de Dakar, Son Excellence l'ambassadrice de la République du Niger, le ministre conseiller représentant Son Excellence l'ambassadeur de la République du Mali près la République du Sénégal, vice-gouverneur de la BCEAO, ainsi que M. Idrissa Nassa, président du conseil d'administration de Coris Holding et parrain de la cérémonie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prenant la parole au nom du Bureau central de l'UFRBS et du Comité d'organisation, Jacques Valian, président de l'Union des ressortissants burkinabè au Sénégal, est revenu sur la genèse de cette initiative portée par la diaspora burkinabè au Sénégal. Selon lui, ces journées s'inscrivent dans la continuité des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne instituées par le gouvernement burkinabè afin de renforcer le civisme, la solidarité et le sentiment d'appartenance nationale.

« Cette activité constitue une réponse à l'appel du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, adressé aux Burkinabè de la diaspora pour soutenir le pays face à la crise sécuritaire et humanitaire », a-t-il expliqué. Au-delà de l'aspect patriotique, les organisateurs entendent également promouvoir la richesse de la culture burkinabè, consolider les liens fraternels entre les communautés africaines et contribuer au rayonnement du Burkina Faso au Sénégal, pays de la Teranga. Pour les initiateurs, la présence conjointe d'artistes burkinabè et sénégalais sur la scène du Grand Théâtre illustre parfaitement le rôle de la culture comme pont entre les nations.

Dans son allocution, l'ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, Seydou Maïga, a salué l'engagement de la diaspora burkinabè ainsi que la mobilisation des partenaires ayant permis la tenue de cette seconde édition dans ce lieu emblématique de la culture sénégalaise. Il a notamment adressé ses remerciements aux autorités sénégalaises ainsi qu'aux partenaires comme Air Burkina et Coris Holding pour leur accompagnement.

Le diplomate a également magnifié le geste des artistes invités, parmi lesquels Youssou N'Dour absent, hors du Sénégal, Floby, Smarty, Lobo Dicko et Korka Dieng, qui ont accepté de participer avec des cachets symboliques afin de soutenir cette initiative citoyenne. Après les différentes allocutions, le public a vibré au rythme des prestations musicales et artistiques.