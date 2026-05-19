Tunisie: Poulets dopés aux hormones - Un professeur universitaire dément les rumeurs

Le professeur hospitalo-universitaire et médecin vétérinaire, Ahmed Rejeb, a démenti l'utilisation d'hormones par les éleveurs de volailles en Tunisie pour accélérer la croissance des poulets et intensifier la production, rappelant que ces pratiques sont interdites par la loi, extrêmement coûteuses et directement dangereuses pour la santé humaine.

Le vétérinaire a expliqué, dans une déclaration à la radio , que la vitesse de croissance des poulets modernes est due au développement scientifique et aux améliorations génétiques qui ont augmenté la capacité des oiseaux à assimiler la nourriture. Il a précisé que ces souches sont capables de convertir un kilogramme et demi d'aliments concentrés en une quantité équivalente de viande en l'espace d'un seul mois.

Dans le même ordre d'idées, l'intervenant a affirmé que la valeur nutritionnelle et protéique de la viande et des oeufs est identique entre le poulet traditionnel (fermier) et le poulet génétiquement amélioré. Il a ajouté que la seule différence se limite au goût, tout en soulignant que le secteur de la volaille est une filière vitale qui fournit plus de 40% des protéines animales au consommateur tunisien.

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D'autre part, le médecin vétérinaire a mis en garde contre l'utilisation anarchique des antibiotiques dans le secteur sans supervision médicale. Il a insisté sur la nécessité pour les éleveurs de respecter scrupuleusement les règles de dosage.