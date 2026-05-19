Tunisie: Hadj 2026 - Un premier décès enregistré parmi les pèlerins tunisiens

Anis Mezoughi, chargé de la gestion de la direction du Hadj et membre du bureau des affaires des pèlerins tunisiens, a rapporté l'enregistrement d'un seul cas de décès parmi les pèlerins tunisiens.

Il s'agit du pèlerin Mohamed Barhoumi, originaire de la délégation d'El Hichria dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, décédé sur son lieu de résidence à La Mecque en raison d'un état de santé fragile depuis son départ de Tunisie.

Il a précisé, ce lundi, dans une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), que l'état de santé général du reste des pèlerins tunisiens demeure stable, bien que la majorité d'entre eux soient âgés et que plusieurs souffrent de maladies chroniques.

Il a indiqué que la plupart des arrivants à La Mecque ont accompli les rituels du Tawaf (circonambulation) et du Sa'y (procession), que ce soit dans le cadre du Tawaf d'arrivée et du Sa'y du Hadj, ou du Tawaf et du Sa'y de la Omra. Quant à ceux arrivés de Médine, ils ont effectué la visite d'Al-Rawdah Al-Sharifah et des lieux saints.

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Il a ajouté que la prise en charge sanitaire est assurée de manière continue grâce à l'accompagnement d'équipes médicales pour chaque vol (composées d'un médecin et d'un infirmier), en plus de l'organisation de visites quotidiennes aux pèlerins dans leurs lieux de résidence et de la mise en place de permanences de nuit, sans qu'aucun cas multiple de complications médicales majeures n'ait été enregistré.

Mezoughi a également souligné que les préparatifs logistiques et organisationnels se poursuivent pour le jour d'Arafat, à travers la mise à disposition des moyens de transport et des campements.

De plus, les séances de sensibilisation et d'orientation au profit des pèlerins ont été intensifiées sous la supervision du ministère des Affaires religieuses, parallèlement à l'organisation de visites de terrain anticipées pour se familiariser avec les itinéraires de déplacement et l'emplacement des camps.

Concernant les recommandations, et face aux températures élevées, Mezoughi a appelé les pèlerins à boire de l'eau en abondance, à veiller à se reposer suffisamment, à éviter l'épuisement avant de se rendre à Arafat, et à respecter scrupuleusement les consignes des différents membres de la délégation.

Pour rappel, le nombre de pèlerins tunisiens pour la saison 1447 H / 2026 s'élève à environ 10 982 pèlerins. Les premiers vols vers les Lieux Saints ont débuté le 7 mai 2026, tandis que les vols de retour commenceront le 1er juin pour se poursuivre jusqu'au 14 juin 2026.

Les données indiquent également la programmation de dizaines de vols pour le transport des pèlerins, avec une moyenne de 260 à 265 pèlerins par vol.

Il convient aussi de noter que la délégation tunisienne du Hadj est composée d'équipes complémentaires (administratives, sanitaires, religieuses et de services) qui oeuvrent à assurer un encadrement global des pèlerins, afin de garantir le bon déroulement des rituels dans les meilleures conditions possibles.