Sénégal: Remise de dons et de subvention à Saint-Louis - SUNU Bank Sénégal consolide son engagement social

18 Mai 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par M Djigo

SUNU Bank Sénégal poursuit son engagement auprès des communautés. En marge de la 34e édition du Festival international de jazz, qu'elle accompagne depuis plusieurs années, elle a remis une subvention au Prytanée militaire de Saint-Louis pour soutenir sa salle de musique. A travers cette initiative, l'institution bancaire réaffirme son engagement en faveur de l'éducation, de la jeunesse et de la promotion culturelle. La cérémonie s'est déroulée, le samedi 16 mai, en présence des responsables du Prytanée militaire et des représentants du groupe SUNU.

Prenant la parole au nom de la Directrice générale de SUNU Bank Sénégal, Maguette Sarr, Directrice de la Clientèle des Particuliers et des Professionnels, a salué « une institution de référence en matière d'excellence académique et de formation citoyenne ». Elle a souligné le rôle essentiel de la musique dans l'épanouissement des jeunes. « À SUNU Bank Sénégal, nous sommes convaincus que la musique est bien plus qu'un art : elle est un langage universel, un outil de discipline, de créativité et de cohésion », a-t-elle déclaré.

Le chèque remis permettra ainsi d'accompagner le développement de la salle de musique du Prytanée militaire et d'encourager les talents qui y émergent. En effet, dans le même élan de solidarité, SUNU Bank Sénégal a également offert un don composé de riz, d'huile, de tapis, du lait, entre autres denrées, à un « Daara » à Saint-Louis, traduisant sa volonté d'accompagner différentes structures éducatives et sociales. A travers ces initiatives, SUNU Bank Sénégal entend renforcer son accompagnement de la jeunesse et de la culture.

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