Libye: Au pays" - Entité sioniste - Aoun prêt à tout pour la paix, malgré la poursuite des bombardements

18 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Ce lundi 18 mai 2026, le président libanais Joseph Aoun s'est engagé à tout mettre en oeuvre pour stopper le conflit qui ravage son pays. Une déclaration ferme, alors que l'entité sioniste continue de frapper le territoire libanais, en dépit d'un cessez-le-feu pourtant conclu avec le Hezbollah et de l'ouverture de négociations directes avec l'entité sioniste.

Dans un communiqué officiel, la présidence libanaise a détaillé la position de Beyrouth : « Le cadre fixé par le Liban pour les discussions avec l'entité sioniste repose sur son retrait des territoires occupés, un cessez-le-feu effectif, le déploiement de l'armée libanaise à la frontière, le retour des déplacés dans leurs foyers, ainsi que des aides économiques et financières en faveur du Liban. »

« En vertu de ma fonction et de ma responsabilité, mon devoir est de faire l'impossible, et ce qui est le moins coûteux, pour mettre fin à la guerre contre le Liban et son peuple », a ajouté Joseph Aoun.

Par ailleurs, une nouvelle prolongation du cessez-le-feu, annoncé depuis le 17 avril, est entrée en vigueur ce lundi pour une durée supplémentaire de 45 jours.

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