Tunisie: Migrants irréguliers - Le ministre des Affaires Etrangères appelle à accélérer les retours volontaires

Le ministre des Affaires Etrangères, Mohamed Ali Nafti, a souligné, lors de sa rencontre ce lundi avec le chef de mission de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Tunisie, Azzouz Samri, l'importance d'accélérer le rythme des vols de retour volontaire.

Il a également insisté sur la nécessité de fournir l'encadrement social ainsi que l'accompagnement logistique et sanitaire requis, afin de garantir la durabilité et l'efficacité de ces retours.

Le ministre a appelé à renforcer la coordination, à intensifier les efforts conjoints et à développer les mécanismes nécessaires pour encourager le retour volontaire.

Cela permettrait d'offrir de meilleures opportunités de réintégration dans les pays d'origine et de contribuer au soutien des approches de développement solidaire.

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Cette rencontre a été l'occasion de passer en revue le bilan du programme de retour volontaire et de réintégration au profit des migrants irréguliers.

Le chef de mission de l'OIM en Tunisie a indiqué que le nombre de bénéficiaires de ce programme s'élève, depuis son lancement en 2022 jusqu'à aujourd'hui, à 22 377 migrants irréguliers, dont 2 103 pour l'année 2026 (jusqu'à ce jour). Il a précisé que l'organisation s'active actuellement à préparer le retour de près de 400 migrants irréguliers supplémentaires dans un avenir proche.

De son côté, le chef de mission de l'OIM en Tunisie a salué l'approche globale de la Tunisie dans sa gestion du phénomène de l'immigration irrégulière.

Celle-ci repose fondamentalement sur le respect et la protection des droits des migrants, ainsi que sur la lutte contre toutes les formes de traite des êtres humains et de réseaux du crime organisé.

L'entretien a également porté sur les différents programmes de coopération existants entre la Tunisie et l'OIM, notamment les projets liés à l'intégration et au développement.

C'est le cas du projet « Helma » (Rêve), qui vise à renforcer les opportunités d'insertion socio-économique des jeunes les plus exposés à la migration irrégulière et des personnes vulnérables, à travers le développement des compétences et une formation adaptée.

De même, le projet « Mobi-TRE » a été évoqué, lequel vise à mobiliser les investissements et les compétences de la diaspora tunisienne à l'étranger pour soutenir le développement économique dans les régions intérieures et contribuer à la création d'emplois durables au profit des jeunes.