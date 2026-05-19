Tunisie: Migration irrégulière au pays - Plus de 22 000 retours volontaires enregistrés depuis 2022

Le nombre de bénéficiaires du programme de retour volontaire et de réintégration au profit des migrants irréguliers s'est élevé, depuis son lancement en 2022 jusqu'à aujourd'hui, à 22 377 personnes, dont 2 103 durant l'année 2026, selon les déclarations du chef de mission de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie, Azzouz Samri. M. Samri a également révélé que l'organisation s'apprête à assurer le retour de près de 400 migrants supplémentaires dans la période à venir.

Cette annonce a été faite lors de son audience avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, ce lundi au siège du ministère.

Selon un communiqué du ministère, la rencontre a été l'occasion de passer en revue le bilan du programme de retour volontaire et de réintégration destiné aux migrants en situation irrégulière.

Le ministre a salué les efforts déployés par l'organisation pour assurer le retour volontaire des migrants irréguliers vers leurs pays d'origine, dans le plein respect des droits de l'homme et de la dignité humaine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné l'importance d'accélérer le rythme des vols de retour volontaire, tout en garantisssant l'encadrement social ainsi que l'accompagnement logistique et sanitaire nécessaires pour assurer la durabilité et l'efficacité de ces retours.

Il a également appelé à renforcer la coordination, à intensifier les efforts conjoints et à développer des mécanismes capables d'encourager le retour volontaire, afin d'offrir de meilleures opportunités de réintégration dans les pays d'origine et de contribuer au soutien des approches de développement solidaire.

De son côté, le chef de mission de l'OIM en Tunisie a salué l'approche globale de la Tunisie dans sa gestion du phénomène de la migration irrégulière, une approche basée sur le respect des droits des migrants et la lutte contre les différentes formes de traite des êtres humains et de réseaux du crime organisé.

Le projet « Mobi-TRE »

L'entretien a par ailleurs porté sur les différents programmes de coopération existants entre la Tunisie et l'OIM, notamment les projets liés à l'intégration et au développement.C'est le cas du projet « Helma » (Rêve), qui vise à renforcer les opportunités d'insertion socio-économique des jeunes les plus exposés à la migration irrégulière et des catégories vulnérables.

De même, le projet « Mobi-TRE » a été évoqué, lequel ambitionne de mobiliser les investissements et les compétences de la diaspora tunisienne à l'étranger pour soutenir le développement économique dans les régions intérieures et contribuer à la création d'emplois durables au profit des jeunes.