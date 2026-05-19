Tunisie: Télécoms et finance tirent la cote tunisienne vers le haut, les matériaux de base plombent le bilan

Dans son rapport intitulé « Évolution des indices et des revenus des sociétés cotées - 1er trimestre 2026 vs 2025 », publié le 18 mai 2026, la Bourse des valeurs mobilières de Tunis (BVMT) fait état d'une progression de 4% du revenu global des sociétés cotées par rapport à la même période de l'année 2025, pour atteindre 6,4 milliards de dinars contre 6,1 milliards de dinars un an auparavant. Sur les 69 sociétés ayant publié leurs indicateurs du premier trimestre 2026 soit 92% de la cote, 52 d'entre elles, représentant 75% du total, ont amélioré leurs revenus. L'indice de référence Tunindex a progressé de 14,2% à la clôture du trimestre, contre 10,3% à la même période en 2025, tandis que le Tunindex20 a enregistré une hausse de 14%, après une performance de 11,7% un an plus tôt.

Les 20 sociétés composant le Tunindex20 ont concentré 4 milliards de dinars de revenus, représentant 63% du revenu global, en hausse de 3,5% par rapport au premier trimestre 2025. À la date de publication de la note, six sociétés n'avaient pas encore communiqué leurs indicateurs trimestriels : Alkimia, Air Liquide Tunisie, Aetech, Assad, Sotumag et Uadh.

Sur l'ensemble des neuf secteurs couverts, six ont enregistré des progressions de revenus. Le secteur des Télécommunications a affiché la plus forte hausse avec 11,3%, suivi par le secteur des Sociétés Financières avec 7,1%. À l'opposé, le secteur des Matériaux de base a accusé la plus forte régression avec 23,6%, tandis que le secteur Pétrole et Gaz a reculé de 17,4% et le secteur Santé de 7%.

Le secteur financier : banques, assurances et services en progression

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Le secteur financier dans son ensemble a amélioré son revenu global de 7,1% au premier trimestre 2026. Les 12 banques cotées ont réalisé un produit net bancaire (PNB) cumulé d'environ 1,9 milliard de dinars, contre 1,8 milliard de dinars sur la même période de 2025, soit une progression de 6,8%. Les 7 compagnies d'assurances cotées ont vu le montant global de leurs primes émises atteindre 614 millions de dinars contre 567 millions de dinars, en hausse de 8,3%. Le revenu global net des 7 sociétés de leasing cotées a progressé de 7,2% pour atteindre 148 millions de dinars contre 138 millions de dinars.

Au niveau des banques individuelles, Amen Bank et Atb ont affiché les plus fortes progressions avec respectivement 13,5% et 13,2%, suivies par Bna (10%), Ubci (8,8%), Bt (6,9%), Uib (5,4%), Bh Bank (5%) et Attijari Bank (4,3%). Biat, première banque cotée en termes de PNB avec près de 400 millions de dinars, a progressé de 3,5%. La seule banque en recul est Stb avec 0,3%, son PNB s'établissant à 163 millions de dinars contre 164 millions de dinars.

Wifack International Bank a progressé de 17% et Bte de 36,8%. Du côté des assurances, Bh Assurance a enregistré la hausse la plus marquée avec 28,2%, devant Assurances Maghrebia (10,4%), Bna Assurances (12,2%), Assurances Maghrebia Vie (10,2%) et Star (3,8%). Dans les services financiers, Tunisie Leasing et Factoring a progressé de 10,7% et Cil de 15,5%, tandis que Best Lease a reculé de 10,4% et Placements de Tsie Sicaf de près de 99%.

Biens de consommation, services aux consommateurs et santé

Le secteur des Services aux Consommateurs a progressé de 6,6% pour atteindre 1,2 milliard de dinars. Le chiffre d'affaires global des deux enseignes de grande distribution cotées, Monoprix et Magasin Général, a augmenté de 6% pour atteindre 486 millions de dinars contre 459 millions de dinars au premier trimestre 2025. Les quatre concessionnaires automobiles hors Uadh ont vu leur chiffre d'affaires progresser de 4,5% à 284 millions de dinars contre 272 millions de dinars.

Tunisair a affiché un chiffre d'affaires de 331 millions de dinars, en hausse de 5,4%. Dans ce secteur, Sta a enregistré la plus forte progression avec 146,3%, et Smart Tunisie a progressé de 25,9%. Artes a en revanche reculé de 24,9% et Cellcom de 25,4%.

Concernant le secteur des Biens de Consommation, qui a progressé de 1,3%, le revenu global des trois grands groupes agroalimentaires Poulina Group Holding, Délice Holding et Sfbt a progressé de 1,9% pour passer de 1,5 milliard de dinars à 1,5 milliard de dinars. Poulina Group Holding, premier contributeur du secteur avec un peu plus d'un milliard de dinars, a progressé de 2%. Délice Holding a atteint 373 millions de dinars (0,5%) et Sfbt 126 millions de dinars (5,6%).

Dans le sous-secteur des produits ménagers et de soins personnels en recul de 3%, Sah (Lilas) a progressé de 2,1% à 234 millions de dinars et Officeplast de 3,1%, tandis qu'Eurocycles a reculé de 46,2% et New Body Line de 36,9%. Le sous-secteur Automobiles et équipementiers a reculé de 11,6%, Stip affichant un chiffre d'affaires de 24 millions de dinars contre 27 millions de dinars. Le secteur Santé a reculé de 7%, Unimed enregistrant 30 millions de dinars et Siphat 7,3% de baisse.

Industries, matériaux de base, technologie et pétrole

Le secteur des Industries a progressé de 0,9% à 458 millions de dinars. Dans le sous-secteur Bâtiment et Matériaux de Construction, en recul de 3%, Carthage Cement a accusé une baisse de 15,3% à 67 millions de dinars et Ciments de Bizerte de 32%. En revanche, Essoukna a progressé de 68,5%, Sits de plus de 316%, Somocer de 9,6% et Sotemail de 10,5%. Simpar a affiché une variation exceptionnelle sur une base très faible.

Dans le sous-secteur Biens et Services Industriels, en hausse de 2,8%, One Tech Holding a progressé de 6,4% à 276 millions de dinars, tandis que Sotuver a reculé de 24,7%.

Le secteur des Matériaux de base a accusé une régression de 23,6%, avec le sous-secteur Chimie en recul de 39,9% : Icf a chuté de 47,8% à 27 millions de dinars, tandis qu'Air Liquide Tunisie a progressé de 2,7%. Le sous-secteur Matières premières a reculé de 10,3%, Sotipapier enregistrant 31,1% de baisse et Tpr progressant de 1,8%. Le secteur Technologie a progressé de 1,4%, Telnet Holding affichant 19 millions de dinars. Le secteur Pétrole et Gaz a reculé de 17,4%, Sotrapil enregistrant environ 4 millions de dinars contre près de 5 millions de dinars. Le secteur des Télécommunications a progressé de 11,3% : Tawasol Group Holding a affiché 14,3% de hausse et Sotetel 7,5%.

Les performances individuelles les plus marquées

Les dix sociétés ayant enregistré les plus fortes hausses de revenus au premier trimestre 2026 sont, dans l'ordre décroissant, Sits (+316%), Sta (+146%), Essoukna (+68,5%), Bte (+36,8%), Bh Assurance (+28,2%), Smart Tunisie (+25,9%), Tuninvest Sicar (+21,9%), Wifack International Bank (+17%), Spdit-Sicaf (+15,7%) et Tawasol Group Holding (+14,3%).

À l'opposé, les dix sociétés ayant enregistré les plus fortes baisses sont Placements de Tsie Sicaf (-99%), Icf (-47,8%), Eurocycles (-46,2%), New Body Line (-36,9%), Ciments de Bizerte (-32%), Sotipapier (-31,1%), Cellcom (-25,4%), Artes (-24,9%), Sotuver (-24,7%) et Sotrapil (-17,4%).

Évolution des indices sectoriels

Sur les douze indices sectoriels publiés par la Bourse de Tunis, onze ont enregistré des performances positives à la clôture du premier trimestre 2026. Les meilleures performances reviennent à l'indice Services aux Consommateurs et Distribution avec environ 21% chacun, suivi par l'indice Agro-alimentaire et Boissons avec 19,3%, l'indice Sociétés Financières avec 14,6%, l'indice Matériaux de base avec 14,4%, l'indice Biens de Consommation avec 14,3%, l'indice Services Financiers avec 13,9% et l'indice Banques avec 15%.

L'indice Assurances a progressé de 10,4%, l'indice Industries de 9,8% et l'indice Bâtiment et Matériaux de Construction de 2,6%. Un seul indice sectoriel a enregistré une performance négative : l'indice Produits Ménagers et de Soins Personnels avec -1,9%.

Sur les douze sous-secteurs, sept ont marqué des performances positives. Les plus fortes hausses de revenus reviennent à Assurances avec 8,3%, Distribution avec 7% et Banques et Services Financiers avec 6,8%. Les plus fortes baisses de revenus par sous-secteur ont été enregistrées par la Chimie avec 39,9% et Automobiles et Équipements avec 11,6%.

Le revenu total général de l'ensemble des sociétés cotées ayant publié leurs indicateurs s'établit à 6,4 milliards de dinars au 31 mars 2026, contre 6,1 milliards de dinars au 31 mars 2025, confirmant une progression globale de 4%.