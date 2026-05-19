Tunisie: Expatriés

Titularisé pour le dernier match de championnat de Celtic Glasgow face à Hearts of Midlothian, Sebastian Tounekti a disputé la 1ère mi-temps soldée sur le score de parité 1-1. Celtic a fini par l'emporter 3-1 et coiffer au poteau son adversaire du jour en compostant son 5e titre de champion d'Ecosse d'affilée.

Tounekti n'en a pas moins touché 22 ballons, réalisé un taux de 100% de passes réussies et effectué un tir cadré. Il a réussi un dribble sur 3, perdu 3 ballons et subi une faute. A 23 ans, Tounekti a l'occasion de glaner le doublé avec une finale face aux divisionnaires de Dumferline le 21 mai.

Jebali roi d'Asie

L'ex-pensionnaire de l'ESS, Issam Jebali, passé par Rosenborg, Odense, a enrichi son palmarès. Il a remporté l'AFC Champions League Two face à Al Nassr de Cristiano Ronaldo. L'ex-international tunisien de 34 ans a délivré une passe décisive à Deniz Hummet à la 39e qui a permis au Gamba Osaka de remporter cette finale sur le plus petit des scores (1-0).

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Jebali a grandement contribué au succès final de son club japonais dans cette compétition avec 11 matchs, 2 buts et 3 passés décisives, l'équivalent de la Ligue Europa ou de la Coupe de la CAF pour la zone asiatique. Cerise sur le gâteau, Issam Jebali a décroché le titre de meilleur joueur de la compétition.

Jaziri a échoué en finale

L'attaquant d'Ezamalek, Seifeddine Jaziri, entré à la 61e minute de jeu lors de la finale retour de la Coupe de la CAF n'a pas réussi à remporter de nouveau le trophée continental. Bien qu' ayant réussi sa transformation lors de la séance des tirs au but, Jaziri s'est incliné 8-7 face à l'USM Alger.

Ben Larbi double passeur

Lors de la dernière journée du championnat des Emirats arabes unis, Firas Ben Larbi a effectué deux passes décisives aux 16e et 92e minutes de jeu qui ont permis à Sharjah SC de s'imposer 3 à 1 face à Khor Fakkan. Ben Larbi a livré une prestation de haut niveau, confirmant son importance dans l'animation offensive de son équipe. Très actif dans le jeu, l'ex-cabiste et étoilé s'est illustré par sa qualité technique et sa vision avec deux passes décisives et une grosse occasion créée, tout en délivrant quatre passes clés durant la rencontre.

Précis dans ses transmissions avec 26 passes réussies sur 30, soit 87 % de réussite, il a également été performant aussi bien dans sa moitié de terrain que dans le camp adverse. Sur les côtés, il a tenté trois centres dont deux réussis, apportant constamment le danger. Sa copie solide est le symbole d'une performance aboutie et décisive. Al Sharjah a fini 8e et Ben Larbi sera en fin de contrat le 30 juin 2026.

Skhiri performant

En Bundesliga, Elyes Skhiri a retrouvé sa place de prédilection et fait preuve de justesse technique, notamment à travers 86% de passes réussies (43/50) et une excellente précision dans la moitié de terrain adverse (96%). Défensivement, il s'est illustré par son activité : 3 aides défensives, 5 duels aériens remportés sur 10, et 2 récupérations, en ne se faisant dribbler à aucune occasion.

S'il a perdu 9 ballons, son seul dribble tenté a été réussi, et il a parcouru près de 97 mètres balle au pied, signe de son implication dans les transitions. Sans être décisif offensivement (0 passe décisive, 1 seule passe-clé), Skhiri a rempli son rôle de relayeur et de sentinelle avec sérieux et impact.

Hadj Mahmoud en forme

Le milieu de terrain de Lugano, Mohamed Hadj Mahmoud, annoncé partant, a aligné 4 matchs de suite avec un bon rendement. Après son but face au dauphin St Gall, il a récidivé en servant un caviar à son coéquipier suite à un numéro de dribble qui a permis à Lugano, actuel 3e de la ligue suisse, de décrocher le nul 2-2 face à Sion et de garder une chance pour finir sur le podium lors du dernier match et se qualifier en Coupe Europa Conférence.

Doublé de Bettaieb

En Roumanie, l'attaquant d'Arges Pitesti, Adel Bettaieb, a inscrit 2 buts, face au Rapid Bucarest. Score final 2-2.A 29 ans, Bettaieb, qui compte 11 buts et 2 passes décisives en 38 matchs cette saison, a un contrat qui finit le 30 juin 2026. Arges est 6e de la poule pour le titre et n'accédera pas à l'Europe.