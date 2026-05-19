Tunisie: Athlétisme - Meetings de la Diamond League - Maroua Bouzayani crève le mur des neuf minutes

La championne tunisienne Maroua Bouzayani a franchi la barre des 9 minutes et est entrée dans l'histoire en établissant un record national après avoir terminé troisième du 3.000 m steeple féminin avec un temps de 8'58"09, lors du premier tour des meetings de la Diamond League à Shanghai Keqiao, en Chine. Pour avoir une idée du nouveau temps réalisé par Maroua Bouzayani qui est meilleur que le record d'Europe.

Le record d'Europe est détenu par la Française Alice Finot en 8'58"67 (établi lors de la finale olympique à Paris le 6 août 2024).

Ainsi donc, lors de cette première apparition après une saison hivernale bien préparée, Maroua Bouzayani a crevé ce mur des neuf minutes.

Elle rejoint les athlètes les plus crédibles. Nul doute que ce nouveau record tunisien sera prochainement mis à mal lors de futures sorties figurant au sein du programme international de la championne tunisienne.

Bien entendu, l'amélioration de ce temps pourrait être plus rapide si Bouzayani effectuait un stage en altitude. Les meilleurs temps sont l'apanage des athlètes des hauts plateaux kenyans et éthiopiens.