Tunisie: Gaza - Six Tunisiens de la « Flottille de la Résilience » capturés en haute mer

18 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'association « Instance de la Résilience Tunisienne » a annoncé, ce lundi soir sur sa page Facebook officielle, que six Tunisiens figurant parmi les participants de la « Flottille internationale de la résilience pour lever le blocus sur la bande de Gaza » ont été arrêtés par les forces de l'entité sioniste, aux côtés de militants de diverses nationalités.

Dans un communiqué publié sur sa page, l'Instance a déclaré que les navires de la flottille « ont fait l'objet d'une interception et d'un acte de piraterie » par les forces d'occupation en haute mer.

Elle a précisé que l'opération a ciblé 39 navires qui se dirigeaient vers la bande de Gaza dans le cadre d'un élan de solidarité visant, selon les organisateurs, à briser le blocus imposé à l'enclave.

L'Instance a ajouté que les citoyens tunisiens retenus sont : Moheb Senoussi, Saber Majri, Hamza Bouzouida, Safa Chabi, Hasna Boussen et Jihane El Haj Mbarek.

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Tout en condamnant ce qu'elle a qualifié d'« agression sioniste », l'Instance a réaffirmé son engagement à poursuivre les actions de soutien à la cause palestinienne et à exiger la levée du blocus sur la bande de Gaza.

Elle a également appelé les autorités tunisiennes à intervenir et à oeuvrer pour garantir la libération des détenus tunisiens.

Cette action s'inscrit dans le cadre d'initiatives internationales orchestrées par des réseaux et des organisations de soutien à la cause palestinienne.

Ces dernières années, ces collectifs ont régulièrement affrété des convois et des navires de solidarité vers la bande de Gaza, afin d'attirer l'attention sur la situation humanitaire dans le territoire sous blocus.

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