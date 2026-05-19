Ouganda: Ebola - L'état d'alerte et une vigilance renforcée après la confirmation de deux cas

En Ouganda, les autorités sanitaires sont en état d'alerte après la confirmation de deux cas d'Ebola, dont un mortel, liés à l'épidémie qui touche l'est de la République démocratique du Congo (RDC) voisine. Les personnes ayant été en contact avec le ressortissant congolais décédé ont été placées en isolement tandis que Kampala renforce les contrôles à la frontière.

La surveillance est particulièrement renforcée aux frontières entre l'Ouganda et la RDC. Toutes les personnes qui se rendent en RDC et qui en reviennent sont contrôlées et soumises à des tests.

Le gouvernement a aussi décidé de reporter le grand pèlerinage du Jour des Martyrs, prévu le 3 juin, et qui attire chaque année des milliers de fidèles venus de toute la région. Pour les autorités, il n'est pas question de prendre le moindre risque : « Notre principale inquiétude concerne les grands rassemblements. Le 3 juin doit avoir lieu le Jour des Martyrs en Ouganda, un événement qui attire des fidèles des pays voisins. Le gouvernement a décidé de le reporter car cela représentait un risque trop élevé. Ce n'est pas la première fois que nous faisons face à ce type de situation. Le centre de recherche virale d'Entebbe est entièrement équipé et nous avons acquis beaucoup d'expérience dans la gestion de ces épidémies », explique Obed Katureebe, porte-parole du Centre des médias du gouvernement ougandais.

« Nous savons quoi faire pour empêcher la contagion »

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« Nous partageons une frontière avec le Congo, mais nous parvenons généralement à contenir rapidement ces flambées. Les habitants doivent simplement rester prudents et se rendre rapidement dans un centre de santé s'ils se sentent malades afin de prévenir la propagation de la maladie », ajoute le porte-parole.

Selon Alan Kasujja, le directeur exécutif du Uganda Media Center, le contrôle de la frontière et l'adoption de gestes barrières permettent de lutter efficacement contre la propagation du virus : « Nous demandons aux Ougandais d'être vigilants, de bien se laver les mains et de ne pas serrer la main d'autres personnes. Pas d'embrassades ni d'accolades, juste adopter les consignes à appliquer en cas d'épidémie d'Ebola. L'Ouganda sait gérer cette maladie. Nous connaissons ce virus et nous savons quoi faire pour empêcher la contagion. En 2025, lors de l'épidémie, personne n'est décédé. »