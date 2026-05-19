Cote d'Ivoire: L'ancien entraineur de l'équipe de taekwondo condamné à 6 mois ferme en appel

En Côte d'Ivoire, la chambre d'appel d'Abidjan confirme la peine de prison pour Tadjou Attada. Plus d'un an après sa condamnation en première instance, l'entraîneur national de taekwondo, qui avait fait appel, a de nouveau été jugé coupable de harcèlement moral sur une athlète de haut niveau. Le prévenu, absent lors de l'audience de ce lundi 18 mai, reste condamné à six mois ferme. Une première dans le sport ivoirien.

Mariama Cissé attendait la fin de ce long combat judiciaire débuté en 2024 avec impatience. Ce lundi, le délibéré du procès en appel de Tadjou Attada, condamné à six mois de prison ferme et 500 000 francs CFA d'amende pour harcèlement moral en première instance début 2025, a confirmé la première peine. Un soulagement pour l'athlète.

« Il était temps que cette histoire finisse et je pense que c'est la fin, estime Mariama Cissé. Il faut que les filles mettent toutes les chances de leur côté. C'est très difficile, mais il faut avoir des preuves. Quand ça commence, surtout quand c'est votre supérieur, mieux vaut, dès le départ, commencer à garder les preuves. »

Plainte pour harcèlement sexuel

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Mariama Cissé avait porté plainte pour harcèlement sexuel. Elle accusait son entraîneur de lui avoir barré la voie de la sélection nationale après avoir refusé ses avances répétées. Les faits avaient ensuite été requalifiés en harcèlement moral. Francine Aka-Anghui, l'avocate de la taekwondoïste ivoirienne déplore l'absence du prévenu et de son avocat lors de cet appel, et espère que l'ancien entraîneur ira bel et bien derrière les barreaux.

« Il a fait preuve de lâcheté et je pense que le parquet l'avait dit la dernière fois dans son réquisitoire : il fallait qu'il soit plus courageux que ça pour venir faire face à la justice, répondre de ses actes. Malheureusement, il a préféré le déni, mais il paiera quand même, de toute façon. »

Mariama Cissé et son avocate assurent que de nombreuses athlètes vivent ce genre de situation et espèrent qu'elles oseront désormais davantage porter plainte.