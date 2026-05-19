Ouganda: La nouvelle loi anti-ingérence suscite des inquiétudes

En Ouganda, la nouvelle loi anti-ingérence promulguée dimanche 17 mai par le président Yoweri Museveni continue d'inquiéter. Le gouverneur de la Banque centrale avait alerté sur un possible « désastre économique » pour le pays.

Si plusieurs dispositions controversées ont été amendées avant la signature du texte, des économistes craignent encore une application floue et sélective de la loi, susceptible d'inquiéter investisseurs, ONG et diaspora ougandaise.

Pour l'économiste Fred Muhumuza, « il y a des zones grises dans cette loi ». « N'importe qui peut envoyer de l'argent pour investir, puis l'État peut interpréter cela comme relevant de cette loi. Il y a une crainte parce qu'on ne sait pas exactement qui est visé, et beaucoup de définitions ne sont pas très claires », explique-t-il, au micro de Christina Okello, du service Afrique de RFI.

« La politique et le développement social sont étroitement liés »

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« Quelqu'un peut envoyer de l'argent pour soutenir un orphelinat, des veuves, la santé maternelle ou l'éducation des jeunes filles -- et cela peut malgré tout être interprété comme un acte politique, parce que l'idée centrale derrière cette loi, c'est la non-ingérence : nous ne voulons pas que des gens envoient de l'argent ici pour s'ingérer dans la vie politique. Mais bien sûr, nous savons que la politique et le développement social sont étroitement liés.

Si je finance une ONG et que cette ONG appartient à un homme politique, ou qu'un homme politique l'a fondée avant de s'en éloigner, certaines personnes peuvent craindre cette interprétation, précise l'économiste. Il y a donc des gens qui peuvent se dire : "Je ne veux pas être la première victime de cette nouvelle loi."

Et même si les tribunaux décident plus tard que cette loi ne devait pas s'appliquer, vous pouvez déjà avoir été arrêté pendant des mois, voire des années, le temps que la procédure judiciaire suive son cours. »