Congo-Kinshasa: Ebola - La Banque mondiale appuie le déploiement des équipes de riposte en Ituri

18 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Banque mondiale appuie le Gouvernement congolais dans le déploiement des équipes de riposte contre la maladie à virus Ebola dans la province de l'Ituri.

Cet appui s'inscrit dans le cadre du Projet de préparation, de réponse et de résilience face aux urgences sanitaires (HEPRR).

A travers cette initiative, cette institution de Bretton Woods facilite notamment le déploiement à Bunia de 19 experts, chargés d'accompagner les équipes provinciales dans plusieurs domaines, notamment : la coordination, la surveillance épidémiologique, le laboratoire, la prise en charge des patients, la prévention et le contrôle des infections, la communication des risques et l'engagement communautaire.

Cette mission d'experts témoigne de la volonté de la Banque mondiale d'accompagner rapidement les efforts du Gouvernement, afin de rapprocher l'expertise technique des zones de santé affectées et de renforcer les piliers essentiels d'une riposte coordonnée et efficace.

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Cet accompagnement de la Banque mondiale au ministère de la Santé publique passe par l'Institut national de santé publique (INSP), dans le but de renforcer les capacités opérationnelles de la province.

La province de l'Ituri fait actuellement face à la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola, de souche Bundibugyo.

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