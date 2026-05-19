Congo-Kinshasa: Réconciliation entre deux chefs coutumiers de Luiza au Kasaï-Central

Deux chefs coutumiers du groupement Kavueta, en territoire de Luiza (Kasaï-Central), ont fumé le calumet de la paix le week-end dernier, mettant ainsi fin à plusieurs années de conflit.

Les deux autorités traditionnelles ont décidé de travailler ensemble pour le développement de leur groupement, permettant ainsi à la population de vaquer librement à ses occupations quotidiennes.

L'un des protagonistes, le chef Shawanga Katshianga Michel, de la localité de Bikongolo, s'est engagé à oeuvrer pour le bien-être de toute la communauté de Kavueta.

« Je confirme devant les chefs coutumiers et les autorités de l'État que je reviens sous l'autorité du chef Kavueta. Développons ensemble notre groupement », a-t-il déclaré.

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Cette autorité traditionnelle a ainsi publiquement mis fin aux hostilités en reconnaissant l'autorité de son rival, Albert Kavueta.

La cérémonie de réconciliation s'est tenue au siège du groupement Kavueta, en présence des autorités locales et des populations des deux entités.

De son côté, le chef Albert Kavueta a lancé un appel aux habitants ayant fui les violences à regagner leurs villages :

« Je demande à toute la population de Kavueta, qui s'était réfugiée en Angola et ailleurs, de rentrer dans notre groupement afin de reprendre une vie normale ».

Pendant plusieurs années, le groupement Kavueta a vécu au rythme des tensions et de l'insécurité, causant des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels.