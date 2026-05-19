Congo-Kinshasa: Des centaines de familles du site Golf ISTM passent nuit devant l'assemblée provinciale du Lualaba

Après la démolition de leurs habitations sur le site Golf ISTM, à Kolwezi, des centaines de familles passent désormais la nuit à la belle étoile devant le bâtiment de l'Assemblée provinciale du Lualaba.

Ces sinistrés vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ils dorment sur des matelas posés à même le sol et se débrouillent tant bien que mal pour se laver ou se soulager.

Sur place, ces familles improvisent des repas de fortune pour se nourrir.

Parmi elles figurent des hommes, des femmes, des enfants ainsi que des personnes âgées.

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Leurs maisons ont été démolies au mois de mars dernier par le gouvernement provincial du Lualaba.

Les victimes affirment n'avoir bénéficié d'aucune indemnisation ni de mesures d'accompagnement pour leur relogement.

La plupart d'entre elles soutiennent avoir acquis légalement leurs parcelles auprès des services habilités et détenir des documents parcellaires en règle.

Selon les autorités de la province du Lualaba, ces démolitions s'inscrivent dans le cadre d'un projet de modernisation de l'aéroport de Kolwezi et de l'élargissement de sa piste afin de la conformer aux normes internationales.

En février dernier, ces familles avaient saisi la justice contre l'exécutif provincial, dénonçant les menaces pesant sur leurs habitations. Cependant, leur action n'a pas abouti.