Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - Les étudiantes sensibilisées aux enjeux des marchés publics

18 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Firmin Oyé

La Direction générale du contrôle des marchés publics (DGCMP) a organisé, le 15 mai à Kintélé, avec l'appui financier du programme Accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services (Pagir), un atelier spécial pour sensibiliser les femmes et étudiantes de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN) aux opportunités des marchés publics.

L'atelier s'est tenu sur le thème « Femmes et marchés publics : identifier les opportunités, bâtir les carrières et oser agir ». Il a réuni des femmes entrepreneures, des étudiantes inscrites dans différents parcours académique liés à l'UDSN, des porteuses de projets, des responsables d'entreprise, des organisations féminines et expertes des marchés publics.

La rencontre avait pour objectif de sensibiliser cette catégorie de femmes au rôle et au fonctionnement du système des marchés publics et de leur faire connaître les opportunités économiques offertes par la commande publique.

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Il s'est agi surtout de leur présenter les métiers liés à ce domaine, mais aussi les perspectives qu'offrent les marchés publics. L'objectif étant de pousser et/ou encourager ces étudiantes à s'intéresser au domaine des marchés publics, au besoin, à l'embrasser comme carrière professionnelle.

L'initiative permettra de renforcer l'implication des femmes dans le secteur des marchés publics, de promouvoir leur autonomisation économique et d'encourager leur participation active aux opportunités offertes par la commande publique.

À travers cette initiative, la DGCMP et l'UDSN entendent promouvoir une meilleure inclusion économique des femmes, contribuer à la construction d'un environnement plus favorable au leadership féminin, afin de les rendre plus compétitives sur le marché comme le sont les autres femmes sous d'autres cieux. Après Brazzaville, le même atelier sera organisé à Pointe-Noire dans les prochains jours.

Lancé en mars 2024, le Pagir est considéré comme un outil censé guider le Congo vers une meilleure gouvernance des finances publiques. Sa mise en oeuvre devrait rendre plus efficace la mobilisation des recettes fiscales et douanières, la budgétisation axée sur la performance, la transparence, l'efficacité des marchés publics, les dépenses publiques et la gestion des incidences budgétaires.

Le Pagir accompagne le gouvernement dans la modernisation des finances publiques, en mettant un accent particulier sur la réforme du système de la commande publique afin d'en faire un levier d'efficacité, de transparence et de développement économique.

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