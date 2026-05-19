Afrique: Smib 2026 - Dix athlètes congolais en formation au Kenya

La 21e édition du semi-marathon international de Brazzaville (Smib) se tiendra le 14 août prochain. Pour bien préparer l'événement, la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC), son sponsor officiel, a envoyé le 15 mai dix athlètes congolais à Eldoret, au Kenya, pour y suivre un stage pratique intensif.

Pour la énième fois, la SNPC, via sa fondation, finance la formation des marathoniens au Kenya, dans le cadre des actions de soutien à la jeunesse. Cette 21e édition du Smib a permis à dix athlètes, dont cinq garçons et cinq filles, d'être sélectionnés pour suivre un stage intensif de trois mois dans la localité d'Eldoret.

La délégation est accompagnée par des agents de la Fondation SNPC et ceux du département Communication de cette société, chargés du suivi et de l'encadrement des athlètes durant leur séjour.

Deux entraîneurs congolais font également partie du voyage, avec la responsabilité d'assurer la préparation technique et physique des sportifs dans des conditions optimales.

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À travers cette initiative, la SNPC réaffirme son plein engagement en faveur de la promotion du sport et de l'émergence des talents congolais dans la discipline.

A l'issue de cette préparation au Kenya, les athlètes congolais participeront à la course mythique prévue le 14 août prochain sur le boulevard Alfred-Raoul, à Brazzaville, un événement sportif très attendu. En finançant cette formation, l'objectif de la SNPC est de promouvoir l'excellence dans la discipline au Congo, afin que les athlètes congolais puissent occuper une place honorable dans le classement.

Rappelons que lors de la 20e édition tenue l'année dernière, l'événement avait mobilisé plus de 6 000 participants venus de vingt-trois pays africains.