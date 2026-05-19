Algérie: Les étudiants et les jeunes mesurent les avancées accomplies par le pays dans différents secteurs

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est dit, lundi, convaincu que les étudiants et les jeunes algériens mesurent les avancées accomplies par leur pays dans différents secteurs par fidélité au serment envers le vaillant peuple algérien et les valeureux martyrs.

Dans un message adressé à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'étudiant (19 mai), le président de la République a dit : "Nous sommes convaincus que les étudiants et les jeunes mesurent l'importance des réformes qu'a connues le secteur de l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, mais aussi les avancées accomplies par leur pays dans d'autres secteurs, par fidélité au serment envers le

vaillant peuple algérien et les valeureux martyrs, dont nous nous remémorons aujourd'hui les sacrifices, avec déférence et recueillement, à l'occasion de ce 70e anniversaire, tout en rendant hommage à leur mémoire".

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Le président de la République a renouvelé l'expression de fierté envers les jeunes étudiants dans les amphithéâtres des universités, des instituts et des écoles supérieures et envers toutes les composantes de la famille de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui "oeuvrent à promouvoir la qualité de l'enseignement et de la formation, à développer la recherche scientifique et à relier la production scientifique et cognitive de l'université à l'activité économique et à la vie publique".

"Le peuple algérien, fier de vous, jeunesse de la nation, et de votre fidélité aux sacrifices inscrits dans l'histoire comme des repères pour les générations successives, se remémore à chaque étape historique les hauts

faits dont il puise honneur et dignité", a ajouté le président de la République, rappelant les groupes d'étudiants algériens, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, qui ont rejoint, le 19 mai 1956, les rangs de l'Armée de libération nationale (ALN) dans les positions de soutien et sur le champ de bataille.

"Ces étudiants, issus de l'Algérie en lutte à l'époque, appartenaient, dans le contexte historique d'alors, à des familles aisées, mais qui, par leur noblesse d'âme, ont choisi la liberté et la dignité avant le statut social et les privilèges, ce qui leur a valu gloire et éternité", a poursuivi le président de la République.

Et d'ajouter : "Ils demeurent éternels par leur mémoire sans cesse renouvelée. Et vous en êtes aujourd'hui les dignes héritiers, en poursuivant votre parcours vers la réussite au sein d'une université partenaire des transformations et en phase avec les évolutions technologiques et les savoirs, à laquelle l'Etat alloue chaque année des crédits conséquents, et dont les structures ont été renforcées, ces dernières années, par de nombreuses réalisations : écoles supérieures spécialisées, pôles universitaires intégrés et un soutien accru au financement de la recherche scientifique, de la créativité et de l'innovation".

Cela témoigne de "la volonté de l'Etat d'investir dans ce secteur, d'en assurer la pérennité et d'intégrer l'université dans une économie productive moderne, à travers l'attraction des compétences et de l'expertise, la création d'un climat favorable aux élites universitaires et la valorisation de la contribution du savoir à la consolidation des fondements de l'Etat moderne", a affirmé le président de la République.