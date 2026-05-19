Sénégal: Jean-Marc Pisani - 'Le partenariat entre l'Europe et le pays est passé de l'aide classique à une alliance pour l'investissement'

La relation entre l'Europe et le Sénégal est passée d"'une logique d'aide classique à une véritable alliance pour l'investissement", a déclaré l'ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Sénégal, Jean-Marc Pisani, lundi, à Dakar.

"Depuis plusieurs années, le partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal a profondément évolué. Nous sommes passés d'une logique d'aide classique à une véritable alliance pour l'investissement, l'innovation et l'emploi", a reconnu M. Pisani.

Il participait à un forum réunissant les pays membres de l'UE et le ministère sénégalais de l'Industrie et du Commerce, à l'occasion de la Quinzaine de l'Europe 2026.

Des représentants du gouvernement du Sénégal ont pris part à cette rencontre, qui s'est déroulée en présence de leaders d'institutions financières européennes.

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"Innovation, investissement et impact : une nouvelle génération d'entrepreneurs avec l'Union européenne" était le thème du forum. Des structures d'encadrement des entrepreneurs sénégalais y ont pris part.

"Notre ambition est claire : appuyer un secteur privé dynamique, qui crée des emplois, accélère la transformation structurelle de l'économie, qui renforce la résilience du pays face aux chocs, dans les grandes villes comme dans les zones rurales", a ajouté Jean-Marc Pisani.

L'Union européenne mobilise ses agences de développement et ses institutions financières autour d'une approche combinant les subventions, les garanties, les prêts, l'assistance technique et le soutien aux réformes, a-t-il souligné.

"Une croissance inclusive et durable"

M. Pisani a cité "ACTIV'INVEST" comme l'une des initiatives du partenariat entre l'UE et le Sénégal. Il s'agit d"'un programme de préparation à l'investissement et d'accès au financement pour les PME et les porteurs de projets financés par l'Union européenne", explique un site d'information dédié à "ACTIV'INVEST".

Ce programme encadre 30 PME sénégalaises, qu'il aide à atteindre un chiffre d'affaires global de 60 millions d'euros (40 milliards de francs CFA) en cinq ans, d'après l'ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal.

Il a cité de nombreux programmes européens d'encadrement des PME sénégalaises de l'agroalimentaire, de la santé, de la logistique, de l'aviculture, de la couture, de l'informatique, etc.

Ces initiatives et leurs résultats traduisent la volonté de l'Union européenne de promouvoir "une croissance inclusive et durable" au Sénégal, a dit M. Pisani.

"L'Union européenne croit en la capacité du Sénégal à innover et à entreprendre", a-t-il ajouté en s'adressant aux entrepreneurs sénégalais ayant pris part au forum.

Le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Seydina Ababacar Ndiaye, s'est préoccupé des difficultés auxquelles sont confrontés les artisans et les entrepreneurs sénégalais désireux d'accéder à la propriété intellectuelle. Il a demandé aux partenaires européens de les assister.

Normes de fabrication et de production

"Nous oublions souvent une chose : les brevets", a signalé M. Ndiaye.

D'après lui, l'innovation est un levier essentiel de productivité, d'accroissement des revenus et de conquête de nouveaux marchés. Il a salué la créativité et capacité d'innovation des entrepreneurs sénégalais.

Seydina Ababacar Ndiaye les exhorte tout de même à faire preuve de davantage d'innovation technologique et industrielle pour renforcer la compétitivité de l'économie sénégalaise.

Le rôle des structures publiques d'encadrement des entrepreneurs sénégalais est déterminant, a souligné le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Le Laboratoire national d'analyses et de contrôle (LANAC) et l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME) contribuent à l'amélioration de la qualité des produits sénégalais, a souligné M. Ndiaye.

Comme les autres structures publiques d'encadrement du secteur privé sénégalais, le LANAC et l'ADEPME aident les entreprises locales à adapter leurs produits aux normes de fabrication et de production exigées sur le marché international, a-t-il rappelé.