Sénégal: Courses hippiques - Le CNG organise une première édition du Grand prix de la Gendarmerie nationale à Thiès

Thiès — Le Comité national de gestion des courses hippiques (CNG-CH) a organisé, dimanche à l'Hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès, la première édition du Grand prix de la Gendarmerie nationale, sous la présidence du ministre des Forces armées Birame Diop, a constaté l'APS.

"Cette journée illustre également la capacité de nos institutions à créer des passerelles entre les forces de défense et de sécurité et les acteurs du monde sportif, culturel et rural", a notamment déclaré le ministre des Forces armées, Birame Diop qui présidait cette rencontre.

Organisée par le Comité national de gestion des courses hippiques (CNG-CH), cet évènement sportif était une occasion pour le monde hippique sénégalais de rendre hommage à "une institution républicaine majeure engagée quotidiennement au service de la sécurité des populations, de la stabilité de notre pays et de la préservation de la paix sociale", a dit le ministre des Forces armées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a évoqué la "place importante" que le cheval occupe dans le patrimoine historique et culturel sénégalais. "Symbole de bravoure, de loyauté et de prestige, le cheval a longtemps accompagné les grandes épopées militaires et demeure profondément lié à l'histoire des forces de défense et de sécurité, notamment de la gendarmerie nationale", a-t-il relevé.

Il a salué le geste du CNG des courses hippiques, qui a rendu à la Gendarmerie "ses lettres de noblesse tout, en célébrant l'héritage incontestable de la cavalerie".

Les rapports entre la Gendarmerie nationale et le cheval s'inscrivent dans une longue tradition, qui est encore perpétuée, à travers le groupement de cavalerie monté, une composante importante avec une capacité opérationnelle et de représentation de ce corps, a-t-il dit.

"Cette unité spécialisée, forte de chevaux rigoureusement sélectionnés [et] entraînés, participe non seulement aux missions de sécurisation et de maintien de l'ordre, mais contribue également au rayonnement du sport équestre dans notre pays", a fait valoir le ministre Birame Diop.

M. Diop a enfin salué la "parfaite" mobilisation du Comité national de gestion des courses hippiques et du Haut commandement de la Gendarmerie nationale, ainsi que la qualité de l'organisation de cette compétition.