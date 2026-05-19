Sénégal: Linguère - Le PUDC lance une piste rurale de 14 km pour désenclaver cinq villages de Dodji

Louga — Le coordonnateur national du Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC), Gade Kounta, a procédé, lundi, au lancement des travaux d'une piste de production de 14 kilomètres dans l'arrondissement de Dodji, un projet destiné à désenclaver cinq villages de cette partie du département de Linguère.

Ce projet devrait contribuer à améliorer, à terme, les conditions de vie de près de 1.800 habitants.

"L'infrastructure reliera les villages de Doundodji, Ndiakhaté et Ngouille Diéry, avec une bretelle vers Louy, dans les communes de Warkhokh, Kamb et Yang-Yang", a-t-il indiqué.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement des travaux, le coordonnateur national du PUDC a signalé que ce projet, "financé à hauteur de 946 millions 386 mille francs CFA, est mis en oeuvre par le PUDC avec l'appui de la Banque mondiale et de la Banque islamique de développement (BID)".

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Selon Gade Kounta, cette piste rurale matérialise "un acte concret de justice territoriale et de solidarité nationale" en faveur de zones longtemps confrontées à l'enclavement.

"Au-delà des chiffres, il s'agit d'un véritable levier de transformation territoriale", a-t-il dit, soulignant que l'infrastructure facilitera l'évacuation des productions agricoles et pastorales, l'accès aux services sociaux de base et le renforcement de la cohésion sociale.

Le projet prévoit la réalisation d'une chaussée latéritique de six mètres de largeur ainsi que des ouvrages de franchissement, des fossés de drainage et des dispositifs de signalisation destinés à renforcer la résilience de l'infrastructure face aux aléas climatiques.

Le sous-préfet de l'arrondissement de Dodji, Alassane Faye, a salué, pour sa part, une infrastructure "structurante" pour les populations bénéficiaires.

"Cette piste n'est pas qu'une route, c'est un levier de développement, un lien vital entre les villages, les marchés, les écoles et les postes de santé", a-t-il soutenu.

Il a invité l'entreprise chargée des travaux et la mission de contrôle au respect des exigences de coût, de qualité et de délai, fixant à huit mois la durée d'exécution du chantier.

Le chef de l'exécutif local a également exhorté les collectivités territoriales et les populations à veiller à la préservation de cette infrastructure, présentée comme un outil majeur de développement local et de lutte contre les inégalités territoriales.