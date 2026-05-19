Sénégal: Kaffrine - Une cinquantaine de femmes formées à la pisciculture

18 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — L'Agence nationale de l'aquaculture (ANA) a formé à la pisciculture une cinquantaine de femmes membres de groupements d'intérêt économique (GIE) de la région de Kaffrine (centre).

La formation leur a été dispensée dans le cadre du projet "Naatal Sine-Saloum" (Développer le Sine-Saloum), destiné aux femmes et aux jeunes des régions de Fatick, Kaffrine et Kaolack (centre), a expliqué Moussa Diédhiou, le chef de l'antenne régionale de l'ANA à Fatick.

"Le but de cette formation est d'apprendre aux participantes les techniques d'élevage des poissons d'eau douce, dont le tilapia et le poisson-chat, les méthodes de gestion des infrastructures piscicoles, les techniques de fabrication des aliments destinés aux poissons et les bonnes pratiques aquacoles", a précisé M. Diédhiou.

Le projet "Naatal Sine-Saloum" bénéficie du soutien financier de l'Agence belge de coopération internationale.

Les bénéficiaires se sont engagées à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des ménages par la pratique de la pisciculture.

Elles ont promis d'aider à augmenter la production piscicole locale et de soutenir la lutte contre l'insécurité alimentaire.

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