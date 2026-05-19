Sénégal: Sokhna Benga - 'Il est nécessaire de développer un discours d'affection à l'endroit des jeunes'

Fatick — L'écrivaine Sokhna Benga a plaidé, lundi, à Fatick (ouest), pour la promotion d'un "discours d'amour et d'affection" envers les jeunes, afin de favoriser la diversité des expressions culturelles et la préservation des valeurs.

"Le discours d'amour et d'affection envers son prochain qu'on oublie très souvent est très important à véhiculer auprès des jeunes. Ils ont envie de savoir ce que sera demain, ce que font les adultes afin de préserver nos valeurs et nos cultures", a-t-elle dit.

Sokhna Benga prenait part à un panel sur le thème "Racine et transmissions des valeurs communautaires", au centre culturel de Fatick, en compagnie m d'autres écrivains de la région.

Selon Mme Benga, la jeunesse actuelle se pose plein de questions sur la vie. "Et notre rôle, en tant qu'écrivain, est de poser le doigt là où ça fait mal et provoquer la discussion avec elle."

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a invité les jeunes, notamment les élèves, à aimer la lecture et l'écriture, bases de l'ouverture d'esprit et de tolérance pour un monde meilleur.

A cet effet, elle a signalé avoir lancé un prix dénommé "Le trophée du gouverneur" pour récompenser les productions écrites des meilleurs élèves de chaque région.

"Nous voulons que les élèves perpétuent le leg de l'écriture. Ils vont écrire sur n'importe quel thème, et seront récompensés devant tous leurs camarades", a-t-elle souligné.

Cette initiative va démarrer lors de la célébration des vingt ans des Rencontres du fleuve, une manifestation qui se veut un creuset de rencontres entre les populations installées sur le fleuve et les artistes.

"Il s'agit de rendre accessible aux populations installées sur le fleuve, par une manifestation pérenne, les merveilles des lettres et des arts, tout en promouvant le patrimoine national qui est le fleuve Sénégal", a expliqué Sokhna Benga