Sénégal: Tournoi de repêchage IWBF 2026 - 15 joueurs retenus pour le regroupement de l'équipe nationale de fauteuil roulant

Dakar — Le staff technique de la section sénégalaise de basketball en fauteuil roulant a publié la liste des 15 joueurs pour le regroupement de l'équipe nationale masculine, en prélude au tournoi de repêchage IWBF 2026, prévu du 5 au 12 juin 2026 à Suphan Buri (Thaïlande), annonce le Comité national paralympique sénégalais.

Le stage de préparation va se tenir du 24 mai au 02 juin 2026 et permettra au staff technique de finaliser la préparation de l'équipe avant cette importante compétition internationale, indique le texte.

Représentant africain à ce tournoi, le Sénégal ambitionne de décrocher l'une des quatre places qualificatives pour les Championnats du Monde IWBF 2026 prévus à Ottawa (Canada), souligne le Comité national paralympique sénégalais.

-Voici la liste des joueurs retenus :

Issa Dia, Abou Diaby, Omar Pouye, Alioune Drame, Mor Ndiaye, Sawrou Dieng, Ibrahima Faye, Dieudonné Dagoai, Saliou Diene, Youssoupha Diouf, El Hadji Diouf, Abdoulaye Pouye, Ibrahima Mbodj