Afrique: Mondial 2026 - La RDC et le Cap-Vert dévoilent leurs listes pour la Coupe du monde

Dakar — Les équipes nationales de football de la République démocratique du Congo et du Cap-Vert ont dévoilé, lundi, leurs listes de joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La RDC est la 10e équipe africaine à avoir validé sa qualification, via les barrages intercontinentaux, le 31 mars dernier, signant ainsi son retour sur la scène mondiale après sa seule participation en 1974, sous le nom de Zaïre.

La liste publiée par Sébastien Desabre est marquée par le retour du défenseur Gédéon Kalulu, absent lors des matchs du mois de mars. L'avant-centre du Real Betis, Cédric Bakambu, figure bien dans le groupe, tout comme les cadres Chancel Mbemba, Aaron Wan-Bissaka et Axel Tuanzebe.

La RDC évoluera dans le groupe K aux côtés du Portugal, de la Colombie et de l'Ouzbékistan.

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Les Léopards disputeront deux matchs de préparation avant la Coupe du monde : contre le Danemark, le 3 juin à Liège (Belgique), puis face au Chili, le 9 juin à Marbella (Espagne).

Voici la liste des joueurs retenus :

Gardiens : Lionel Mpasi (Le Havre), Timothy Fayulu (FC Noah), Matthieu Epolo (Standard de Liège).

Défenseurs : Chancel Mbemba (Lille), Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Axel Tuanzebe (Burnley), Arthur Masuaku (Lens), Joris Kayembe (Genk), Steve Kapuadi (Widzew L̸ódź), Rocky Bushiri (Hibernian), Dylan Batubinsika (Larissa), Gédéon Kalulu (Aris Limassol).

Milieux : Noah Sadiki (Sunderland), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Edo Kayembe (Watford), Ngal'ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol).

Attaquants : Nathanael Mbuku (Augsbourg), Brian Sipanga (Castellón), Gaël Kakuta (Larissa), Meschack Elia (Alanyaspor), Théo Bongonda (Spartak Moscou), Fiston Mayele (Pyramids), Cédric Bakambu (Betis Séville), Simon Banza (Al Jazira Club), Yoane Wissa (Newcastle).

Première mondiale pour les Requins Bleus

Le Cap-Vert disputera en Amérique du Nord la première phase finale de Coupe du monde de son histoire. Il y a un peu plus de dix ans, cet État insulaire situé au nord-ouest de l'Afrique se qualifiait déjà pour la première fois à une phase finale de Coupe d'Afrique des nations (CAN).

Le Cap-Vert devient ainsi le 14e pays africain à participer à une phase finale de Coupe du monde.

Les Requins Bleus évolueront dans le groupe H avec l'Arabie saoudite, l'Espagne et l'Uruguay.

Le sélectionneur Pedro Leitão Brito a dévoilé une liste de 26 joueurs appelés à défendre les couleurs du pays. La majorité d'entre eux évolue dans les championnats portugais.

Voici la liste des joueurs retenus :

Gardiens : CJ dos Santos (San Diego, États-Unis), Marcio Rosa (Montana, Bulgarie), Vozinha (Chaves, D2 portugaise).

Défenseurs : Edilson Borges (Al-Bataeh, Émirats arabes unis), Sidny Cabral (Benfica, Portugal), Logan Costa (Villarreal, Espagne), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Irlande), Steven Moreira (Columbus Crew, États-Unis), João Paulo (FCSB, Roumanie), Wagner Pina (Trabzonspor, Turquie), Kelvin Pires (SJK, Finlande), Stopira (Torreense, Portugal).

Milieux : Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes, Portugal), Deroy Duarte (Ludogorets, Bulgarie), Laros Duarte (Puskás Academy, Hongrie), Jamiro Monteiro (PEC Zwolle, Pays-Bas), Kevin Pina (Krasnodar, Russie), Yannick Semedo (Farense, D2 portugaise).

Attaquants : Gilson Benchimol (Akron Togliatti, Russie), Jovane Cabral (Estrela Amadora, Portugal), Nuno da Costa (Basaksehir, Turquie), Dailon Livramento (Casa Pia, Portugal), Ryan Mendes (Igdir, Turquie), Garry Rodrigues (Apollon Limassol, Chypre), Willy Semedo (Omonia, Chypre), Hélio Varela (Maccabi Tel-Aviv, Israël).

La Tunisie et la Côte d'Ivoire ont été les premières sélections africaines à rendre publiques leurs listes de joueurs retenus pour la compétition, vendredi dernier.

Le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, publiera sa liste jeudi prochain.

Les listes des autres cinq représentants africains, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Égypte, le Ghana et le Maroc, sont également attendues.

En Europe, la France et la Bosnie-Herzégovine ont été les premières nations à dévoiler leurs listes de 26 joueurs, la semaine passée. L'Autriche, la Belgique, la Croatie et la Suède ont publié leurs sélections ce lundi.

En Asie, le Japon a été la première nation à annoncer sa liste, suivi de la Corée du Sud. Haïti et Curaçao ont également communiqué leurs groupes.

La FIFA a fixé un calendrier précis pour la désignation des joueurs qui participeront au tournoi.

Les équipes devaient transmettre une liste préliminaire de 35 à 55 joueurs, comprenant cinq gardiens de but, avant lundi dernier.

Les clubs devront libérer les joueurs convoqués avant le 25 mai. Entre cette date et le 1er juin, les sélections devront soumettre leur liste définitive de 23 à 26 joueurs, dont trois gardiens.

Même si ces listes sont généralement définitives, la FIFA autorise des modifications : "Si un joueur convoqué souffre d'une maladie grave ou d'une blessure, les équipes peuvent le remplacer jusqu'à 24 heures avant leur premier match du tournoi".